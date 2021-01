Sâmbăta viitoare se deschide „Transalpina Ski Resort” 

”Stimați iubitori ai Domeniului schiabil Transalpina , va informam stadiul in care ne aflam in momentul de fata și anume:

Săptămâna in curs s-au efectuat toate verificările necesare privind reautorizarea instalațiilor și anume verificările Pram și prize de pământ , verificările magneto-inductive ale cablurilor , au fost terminate reviziile mecanice și eliberate procesele verbale de revizie , a fost încheiat contractul cu serviciul de Ambulanta și in decursul zilei de ieri am înaintat documentația la CNCIR privind reautorizare Instalatilor , încă nu ne-au înaintat o data , dar sigur săptămâna viitoare se va face Iscirizarea , mai sunt ceva probleme cu serverul sistemului de Ticketing , care se remediază sigur pana 28 Ianuarie , in cel mai rău caz pentru ca va trebui sa lucram pe serverul din Austria deoarece cel de aici este prăjit , in masura in care facem reautorizarea și sistemul de Ticketing nu este funcțional o sa deschidem la liber.

Depindem foarte mult de CNCIR Pitesti și din prisma asta nu am vehiculat o data certa , dar 99% wekendul viitor schiem la Transalpina

Multumim pentru intelegere și o sa venim cât mai curând posibil și cu o informare oficială in acest sens!”, se mentioneaza într-un anunț postat pe pagina de facebook a „Transalpina Ski Resort”