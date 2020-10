PSD Valcea trebuie sa trimita in Parlament personalitati recunoscute in societate, NU PAPUSI MUPPETS!

Competitia pentru un loc in Parlament naste monstri la PSD Valcea! Indivizi care au o imagine execrabila si mari invinsi la alegerile locale din acest an si-au exprimat intentia de a candida la alegerile parlamentare. Cand te numesti Gigi Matei si mandatul tau de semi-primar a fost unul controversat si fara realizari administrative, cum sa mai ai tupeul sa emiti pretentia la a accede in Camera Deputatilor?! Sau cand ai pierdut rusinos alegerile locale la Tomsani, fief pesedist, ce obraz ai tu, domnule Pearcu, sa vii cu pretentii de candidatura?! Indiferent de prietenii, subiectivismul sefilor politici, PSD Valcea trebuie sa trimita in Parlament – profesionisti, oameni cu imagine impecabila, personalitati recunoscute in societate, NU PAPUSI MUPPETS!

Tiberiu Pirnau