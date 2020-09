Nicolae Sardarescu, primarul orasului Horezu: Spitalul Orășenesc Horezu este scos de sub conducerea autorității locale fiind sub autoritatea Ministerului Sănătății

Datorită faptului că nu am acces pentru a răspunde postărilor făcute de către persoane cu identitate falsă (printre care și Cosmulete Daniel) – în grupurile Horezu – al meu, al tău, al nostru și Horezu Real Group, din respect față de cetățenii orașului Horezu răspund pe această cale ultimelor afirmații mincinoase făcute în aceste grupuri de către domnul Fârtat Ilie prin intermediul unor conturi false printre care și Cosmulete Daniel, cu privire la faptul că eu aș fi stabilit ca Spitalul Orășenesc Horezu să fie desemnat ca și spital suport Covid. În momentul în care au fost stabilite unitățile sanitare în care să fie internate persoane diagnosticate cu Covid de către Prefectura Vâlcea (în care subprefect era dl. Fârtat Sebastian) și DSP Vâlcea, atât eu cât și managerul Spitalului Orășenesc Horezu am solicitat celor două instituții ca Spitalul Horezu să nu fie desemnat, acesta asigurând servicii medicale pentru 22 de localități cu o populație totală de peste 70.000 de locuitori. Cu toate demersurile noastre, cele două instituții au înscris Spitalul Orășenesc Horezu pe lista spitalelor suport Covid. Mai mult, în urmă cu aproximativ 30 de zile, Prefectura condusă de domnul Sebastian Fârtat și DSP Vâlcea au transferat temporar singurul medic epidemiolog angajat al Spitalului Orășenesc Horezu în condițiile în care media bolnavilor de coronavirus internați în acest spital este de 30 de persoane, la DSP Vâlcea.

Așa cum se cunoaște, de la stabilirea stării de urgență și până în prezent, Spitalul Orășenesc Horezu este scos de sub conducerea autorității locale fiind sub autoritatea Ministerului Sănătății.

Nicolae Sardarescu, primarul orasului Horezu