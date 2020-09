Mircia Gutau: Grădiniţa Ostroveni 2 a fost modernizată!

Astăzi, în pregătirea noului an şcolar ce va începe de săptămâna viitoare, am verificat lucrările de modernizare realizate în ultima perioadă la Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 din cartierul Ostroveni. Investiţia a constat într-o serie de lucrări la interior, printre care înlocuirea pardoselilor din parchet şi gresie, reabilitarea instalaţiilor electrice, sanitare şi termice, dotarea bucătăriei cu mese de lucru noi din inox, rafturi de depozitare şi o nouă maşină de gătit etc., dar au fost făcute intervenţii şi la exterior, unde s-au înlocuit burlanele pentru scurgerea apei pluviale, s-au făcut reparaţii la atic, la scara de acces în clădire, la soclul imobilului şi s-a lucrat la împrejmuire.

Sunt convins că cea mai mare grădiniţă din cel mai mare cartier al Râmnicului îi poate primi în deplină siguranţă pe cei 270 de preşcolari, la care se adaugă şi micuţii de la cele două grupe de creşă.