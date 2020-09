Annabella da startul festivalului Toamna de la A la Z!

Începând de joi dăm startul festivalului Toamna de la A la Z.🌶🍄🍅

Ia-ți întreaga familie și hai să ne distrăm împreună. 🎉 Am pus la cale multe surprize, premii si oferte imbatabile.

Desigur, așa cum te-am învățat în fiecare an, legumele și fructele de la producătorii locali te așteaptă în lădițe frumos aranjate.

Program: Joi 10:00-20:00

Vineri- Sâmbătă: 09:00-20:00

Duminică: 09:00-17:00

Locație: Parcarea magazinului Annabella A-Z, bulevardul Dem Rădulescu.

Am luat toate măsurile de siguranță împotriva COVID19.