In atentia DNA! Președintele PNL Valcea, Cristian Buican, si-a angajat concubina, pe fosta ziarista Mihaela Belet, la APIA?!

In atentia DNA: Grup infractional organizat la APIA?! Președintele PNL Valcea, Cristian Buican, si-a angajat concubina, pe fosta ziarista Mihaela Belet, la APIA?! Procurorii vor cerceta cazul. Printr-o smecherie administrativă, “tiitoarea” lui Buican a fost initial angajata de liberalul valcean, Adrian Pintea, directorul general al APIA, pe un post la Bucuresti, iar de aproximativ o luna aceasta a fost tranaferata la APIA Valcea. Curat, murdar! Si cand te gandesti ca Buican se bate cu pumnii un piept ca este curat si cinstit! Ipocrizie maxima!

La Valcea, sforile au fost trase de marioneta lui Buican, Dragos Popescu.

Ziarul de Valcea a sesizat deja DNA in legatura cu aceasta angajare suspecta!

Nu ar fi prima data cand Buican ar fi suspectat de trafic de influenta si abuz in serviciu.

In aceeasi nota, nevasta unui fost primar liberal, certat cu legea, va fi angajata prin transfer la APIA Valcea. Rusine!