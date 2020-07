Summer Camp Brezoi prezină Hippie Nights

Asociatia MENTOR ROCK și Aby Stage Events în parteneriat cu Primăria Oraşului Brezoiorganiezeazăîn perioada 23-26 iulie Hippie Nights la SummerCamp Brezoi.

Seria concertelor va debuta joi, 23 iulie cu The Crawlers, Liviu Stanciu Blues Explosion, George Baicea Blues Band și Electric Band. Vineri vor urca pe scenă Soul Serenade, Ride on Band, Maria Cojocaru & The Swingers și RaresTotu’s Midnight Sun, iar sâmbătă Andrei Cerbu & The Rockin’ Groove, The Southern Cockroaches, Adi Bărar, Mike Godoroja& Blue Spirit și invitații speciali Marius Mihalache, Arabela Nicolau, Cristea Eugen și Marcian Petrescu. Ultima zi de concerte va aduce pe scena de la Brezoi trupele PrazZ’n’Blues, RoadkillSod, Stones FreeBy Florin Ochescu și

Speak Floyd. Maestrul de ceremonii va fi cunoscutul compozitor, interpret de muzică blues și producător muzical, Mike Godoroja.

Biletele și abonamentele au fost puse în vânzare pe platforma de ticketing iabilet.ro. Numărul de spectatori este limitat la 500 de persoane.

Summer Camp Brezoi oferă posibilitatea de camparecu cortul și rulota. Organizatorii au implementat toate măsurile speciale care se aplică în perioada pandemiei pentru desfășurarea în siguranță a activităților.

“Ne dorimfoarte tare să oferim o variantă sigură de petrecere a timpului liber, iar locația ne permite să aplicăm toate măsurile de distanțare necesare, astfel încât fiecare participant să poată viziona concertele în siguranță. Hippie Nights va fi un eveniment special, organizat pentru toți aceia care doresc să evadeze în natură, să se bucure de muzică bună și să își recapete buna dispoziție. Chiar dacă trăim sub imperiul unei întregi suite de limitări, vrem să ne bucurăm cu seninătate de acest eveniment și să aducem multă energie bună atât spectatorilor cât și artiștilor”, precizează Răzvan Mihai-Mugescu, managerul Summer Camp Brezoi.

Summer Camp Brezoi va fi la dispoziția turiștilor în fiecare zi pe toată perioada verii,beneficiind de 6000 de metri patrați destinați concertelor în aer liber și teraselor, zonă de camping pentru corturi și rulote, zonă de plajă pe malul râului Lotru, parc cu loc de joacă pentru copii și teren de sport. Iubitorii de drumeții pot descoperi frumusețea Văii Lotrului, o zonă cu obiective și trasee turistice numeroase.