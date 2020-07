Sparle si soparle, 13.07.2020

• Consilierul local PER Gabriel Băjan rămâne și în acest an cu statutul de CEL MAI BOGAT om din Consiliul Local. Fiul patronul Farmaciilor Băjan a încasat anul trecut următoarele sume: 4 miliarde de lei vechi de la SC Maguba Invest SRL, 350 milioane de lei vechi de la SC Cristifarm Trading SRL, 1,4 miliarde de lei vechi de la SC Roguba Trading SRL, 1,2 miliarde de lei vechi de la SC Piersim SRL, 300 milioane de lei vechi de la SC Savimi Invest SRL, 600 milioane de lei vechi de la SC Farmaciile Băjan SRL, 120 milioane de lei vechi de la Consiliul Local, plus 5 miliarde de lei vechi ridicați de soția lui de la diverse firme. La bănci, Gabriel Băjan deține suma totală de 1,2 miliarde de lei vechi, la care se mai adaugă ceasuri de 6.700 de euro și bijuterii de 8.000 euro, toate cumpărate anul trecut. La bunuri imobile, „nababul” Băjan a trecut două terenuri intravilane și o vilă de lux în Râmnicu Vâlcea, plus un apartament spațios amplasat în București. În declarația de interese, Gabriel Băjan menționează că este asociat la firmele SC Maguba Invest SRL, SC Cristifarm Trading SRL, SC Roguba Trading SRL, SC Piersim SRL, SC Savimi Invest SRL, SC Farmaciile Băjan SRL, SC Sofios SRL și SC Depofarm SRL.

• Chimcomplex informează acționarii asupra contractului încheiat în anul 2020, cu societatea Sistemplast SA Rm. Vâlcea. Acest contract are ca obiect lucrari de întreținere și mentenanță a utilajelor statice și dinamice ale Chimcomplex pentru o durată de un an. Valoarea estimata a acestui contract este de 8.056.080 RON, fără TVA, dar valoarea contractului este determinată de numărul și tipul de intervenții. Plata se face pentru lucrările executare integral și corespunzător, pe bază de factură cu ordin de plată la 10 zile de la data primirii facturii. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, partea în culpă datorează penalități de 0,01% pe zi de întârziere din valoarea obligației neexecutate sau executată cu întârziere sau necorespunzător. Acest contract va fi analizat de către auditorul financiar, urmând ca raportul întocmit conform prevederilor art. 144, alin. 4 din Regulamentul ASF nr.5/2018, să facă obiectul unei raportări ulterioare.

• În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea desfășurată în data de 7 iulie, consilierul județean Samoil Vâlcu a atras atenția că bazinele de la „Mirajul Oltului” din Călimănești sunt umplute cu apă normală și nu cu apă geotermală, așa cum ar fi firesc și cum este dorit de către mulți oameni. Președintele Costi Rădulescu a promis că va rezolva în cel mai scurt timp problema.