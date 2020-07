Directorul Badea de la DGASPC Valcea, in vizorul procurorilor?!

Situație grava la DGASPC Valcea! In atentia Parchetului Judetean Valcea: Directorul DGASPC Valcea, Nicolae Badea, institutie cu peste 1000 de angajati, care se confrunta acum cu mai multe focare de infectie in centrele sociale din subordine, recunoaște intr-un comunicat de presa, ca NU a cumparat echipament de protectie adecvat si in cantitati suficiente pentru salariati! In perioada 15 martie – 09 iulie 2020, DGASPC a achizitionat doar 16.500 de masti de protectie in conditiile in care ar fi trebuit sa achizitioneze minim 130.000 de masti pentru angajati: educatori, supraveghetori, medici, asistenti, infirmiere, personal administrativ etc. Președintele CJ Valcea, Constantin Radulescu, a declarat ca au fost virate fonduri suficiente catre DGASPC! In aceste condiții, directorul Badea poate sa fie acuzat de procurori de zădărnicirea combaterii bolilor infectioase?! Asteptam reacția autoritatilor in acest caz! Acum, cand DGASPC Valcea s-a transformat in focar de infectie cu coronavirus, directorul a gasit bani sa achizitioneze zeci de mii de masti. Cam tarziu pentru zecile de beneficiari si angajati ai direcției infectati deja!