Intre Autoizolare si Coronavirus – cum poti profita de aceasta perioada pentru a-ti face intrarea in mediul online

Business-uri din intreaga lume se confrunta in momentul de fata cu adevarate provocari cauzate de evolutia virusului COVID-19. Din moment ce majoritatea au fost nevoite sa inchida usile sediilor fizice, era normal sa se confrunte, in acelasi timp, cu pierderi financiare substantiale. De aici si taierile de buget masive, printre care se afla, inevitabil, si marketingul online. Este bine stiut ca promovarea pe retelele de socializare, SEO, campaniile PPC sunt printre primele investitii taiate de pe lista in cazul unor crize financiare, iar situatia de fata nu face exceptie.

Bugetul iti permite? Acum este momentul sa intri pe piata online

Ceea ce ar trebui sa ai in vedere este faptul ca, in aceasta perioada in care este solicitata autoizolarea la domiciliu si in care majoritatea business-urilor sunt inchise, mediul online este mai populat ca niciodata. Oamenii nu mai calatoresc, nu mai ies in oras, nu mai frecventeaza mall-urile, ci isi petrec cea mai mare parte din timp online, pe retelele de socializare sau Google. Astfel, este momentul sa pui bazele unui site performant si sa investesti pentru a-l promova pe cat mai multe canale. Iata cativa pasi pe care trebuie sa-i ai in vedere:

1. Investeste in servicii de web hosting de cea mai buna calitate

web hosting Este vital ca acest pas sa fie facut bine inca de la inceput. Foarte multe business-uri iau decizii gresite doar pentru ca nu-si evalueaza necesitatile si nu gandesc in perspectiva. Tocmai de aceea, majoritatea antreprenorilor iau in calcul doar pretul serviciilor desi omit aspectul esential: caracteristicile si beneficiile planului de gazduire pe care l-au ales.

Fiind la inceput de drum, este foarte posibil sa nu detii informatiile necesare pentru a face cea mai buna alegere. De aceea, este recomandat sa prospectezi piata si sa te consulti cu specialisti in domeniu. In linii mari, trebuie sa urmaresti ca planul de web hosting ales sa-ti asigure o viteza de incarcare a site-ului foarte buna, garantia unui uptime de 99,99%, securitate si, bineinteles, suport tehnic 24/7. Consumatorii anului 2020 isi doresc o experienta solida, iar daca tu nu reusesti sa le-o oferi, competitorii tai vor sta intotdeauna la colt pentru a profita de oportunitate.

2. Creste vizibilitatea site-ului tau in motorul de cautare

Odata ce ai ales planul de web hosting potrivit si ti-ai dezvoltat site-ul, este momentul sa-l scoti la lumina in Google. Rezultatele in SEO nu apar peste noapte, insa cu pasi mici poti ajunge la rezultate foarte bune. Pentru inceput, trebuie faci un research de cuvinte cheie si sa stabilesti care este strategia pe care vrei sa o adopti. La inceput poate fi dificil sa faci o selectie cat mai buna, insa trebuie sa ai mereu in vedere cateva intrebari simple: cine sunt clientii tai, pentru ce probleme cauta rezolvare, cum cauta produsele/serviciile pe care le pui la dispozitie. In functie de raspunsurile pe care ti le dai, stabileste bugetul de promovare pe care esti dispus sa-l investesti si, bineinteles, afla care este competitia. In functie de acestea vei putea stabili daca sa optezi pentru expresii de cautare cu un volum mai mic sau mai mare de cautari.

Acum este timpul sa-ti optimizezi site-ul. Scrie continut de calitate, nu doar pentru motorul de cautare, ci si pentru potentialii tai clienti. Asigura-te ca oferi o experienta completa si unica si vei avea numai de castigat.

Tine legatura cu clientii tai pe retelele de socializare