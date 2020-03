Stadiul implementării proiectului autostrăzii Sibiu-Pitești

Conform unui comunicat de presă al CNAIR din 2 martie 2020, proiectul are o lungime de 122,11 km, fiind divizat în 5 secțiuni care traversează 3 județe: Sibiu, Vâlcea și Argeș. Autostrada Sibiu – Pitești a fost împărțită în 5 secțiuni, după cum urmează: Secțiunea 1: Sibiu – Boița, între km 0+000 – km 14+150, cu o lungime de 14,15 km se împarte în 2 loturi: Lot 1: km 0+000 – km 13+170; Lot 2: km 13+170 – km 14+150 (cuprinsa in sectiunea 2, pentru a se asigura functionalitatea independenta a acestui sector). Contractul de proiectare si execuție pentru Lotul 1: km 0+000 – km 13+170, cu o valoare de 612.647.863,38 lei, fără TVA, a fost semnat în data de 14 aprilie 2019, între CNAIR și Compania Porr Construct SRL. Durata contractului este de 108 luni, din care 12 luni perioada de proiectare, 36 de luni perioada de execuție a lucrărilor și 60 de luni perioada de garanție. Au fost finalizate studiile topografice, geotehnice, arheologice și hidrologice. De asemenea, au fost finalizate lucrările de asanare și deminare astfel încât, în prezent, se lucrează la drumurile tehnologice și la platformele pentru foraje piloți. În data de 27.02.2020, a fost avizat proiectul tehnic urmând ca Antreprenorul să depună documentația necesară obținerii autorizației de construire. “Deoarece proiectul Sibiu-Pitești este esențial atât pentru dezvolatarea economiei românești, cât și pentru cetățeni, am solicitat tuturor celor implicați în acest proiect un calendar precis cu sarcini, acțiuni și termene care să se respecte pentru fiecare lot în parte. Am făcut deja primul pas, am solicitat ca astăzi să fie depusă documentația la Ministerul Transporturilor în vederea obținerii Autorizației de Construire. Voi urmări cu atenție acest calendar, cu mențiunea că sarcinile de serviciu trebuie realizate și asumate. Vreau să văd implicare și nu mai accept scuze pentru lipsa de acțiune”. În acest sens am solicitat ca până cel târziu luni, 9 martie 2020, să avem această problemă rezolvată”, a declarat Directorul General CNAIR SA, Mariana Ioniță.

Secțiunea 2 Boița – Cornetu

În prezent se află în curs de evaluare cele 5 oferte depuse pentru contractul de supervizare. Secțiunea 2: Boița – Cornetu, între km 13+170 – km 44+500 (inclusiv Secțiunea 1, Lot 2), cu o lungime de 31.33 km (din care Secțiunea 2: 30,35 km și Secțiunea 1, Lot 2: 0.98 km). La finalul anului 2019 – începutul anului 2020, CNAIR, prin experții desemnați de către Ministerul Fondurilor Europene în cadrul Acordului BEI PASSA, a beneficiat de asistență tehnică în materie de tuneluri. Cu participarea experților externi cooptați, a fost definită o strategie de promovare a secțiunii 3, precum și a unui Lot din secțiunea 2 în baza documentației existente. Pe celălalt lot din Secțiunea 2, pe care traseul IPTANA a fost modificat în anul 2015, experții BEI PASSA au considerat oportună efectuarea unor investigații suplimentare. Pentru a se asigura premisele implementării unor soluții tehnice de actualitate, CNAIR SA a considerat fezabilă această abordare.

Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni

Secțiunea 3: Cornetu – Tigveni, între km 44+500 – km 81+900, cu o lungime de 37,40 km. CNAIR S.A, prin experții desemnați în cadrul Acordului BEI PASSA, a beneficiat, de asemenea, de asistență tehnică în specializarea tuneluri și a definit o strategie de promovare în baza documentației existente.

Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș

Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș, între km 81+900 – km 91+761, cu o lungime de 9,86 km. În data de 29 august 2019, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului “Proiectare și execuție Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș”. Valoarea estimată a contractului este de 2.000.162.437 lei fără T.V.A. Durata contractului este de 60 luni din care 16 luni perioada de proiectare și 44 luni perioada de execuție. Precizăm faptul că lungimea secțiunii 4, Tigveni – Curtea de Argeș este de 9,86 km, din care 1,35 km aferenți tunelului Momâia, implicând lucrări tehnice complexe. Stadiul actual: procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție este în faza de evaluare a celor 10 oferte depuse.

Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești

Secțiunea 5: Curtea de Argeș – Pitești, între km 91+761– km 122+110, cu o lungime de 30,35 km. Rezultatul parțial al procedurii de licitație pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție pentru Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești a fost contestat la Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind respinsă inițial cererea contestatarei (20.02.2020). În acest moment, se așteaptă comunicarea oficială a deciziei Înaltei Curți către părți, cu posibilitatea de formulare a unui recurs în termen de 15 zile de la comunicare. De asemenea, s-a adus la cunoștința CNAIR SA faptul că a fost deja formulată o cerere de recurs împotriva deciziei Inaltei Curți de Casație si Justiție. Precizăm faptul că, pentru această secțiune, valoarea estimată este de 1.834.035.567,66 RON, fără TVA,cu o durată a contractului de 120 de luni din care 12 luni perioada de proiectare, 48 luni perioada de execuție a lucrărilor și 60 de luni perioada de garanție.

Asigurarea serviciilor de supervizare

În data de 17.07.2019, a fost postat în sistemul electronic de achiziții publice (SICAP) anunțul de participare pentru procedura de atribuire licitație deschisă, având ca obiect „Supervizare Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 5 – Curtea de Argeș – Pitești km 91+761– km 122+110″. Valoarea estimată a contractului pentru „Supervizare Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 5 – Curtea de Argeș – Pitești km 91+761– km 122+110″ este de 38.490.511 lei fără TVA. Data limită de depunere a ofertelor a fost 08 octombrie 2019, in prezent fiind in curs de evaluare ofertele depuse de cei 4 ofertanți.