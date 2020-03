Dubioasa Mirela Toma, numita de PNL – sefa invatamantului valcean! Deputatul Buican, groparul scolii din judet?!

Mirela Toma, una dintre marionetele principale ale baronului galben al judetului Valcea, Cristian Buican, a fost numita inspector scolar general adjunct cu atributii de inspector scolar general la ISJ Valcea. Toma s-a remarcat de-a lungul timpului ca martora profesionista in procesele civile deschise de seful de partid. Aceeasi Mirela Toma s-a aflat in anul 2016 in centrul unui adevarat scandal financiar, atunci cand Curtea de Conturi a depistat nereguli in valoare de peste un miliard lei vechi la Liceul Constantin Brancoveanu din Horezu unde aceasta era directoare. Din pacate, in mod sigur, situatia invatamantului valcean se va inrautati cu astfel de personaje dubioase la conducere! Toma are principala misiune: schimbarea tuturor inspectorilor scolari, dar si a directorilor de scoli (la sugestia si sub directa indrumare a liberalilor Mircea Poenaru si Grig Craciunescu, asa cum s-a hotarat in BPJ al PNL Valcea)! Tineti aproape – urmeaza dezvaluiri incendiare!

Tiberiu Pirnau