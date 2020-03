Dorina Mutu: În magazinele Annabella am decis să luăm măsuri suplimentare de protecție

Cumpără în siguranță! În magazinele noastre am decis să luăm măsuri suplimentare de protecție:

✔ Am instalat ecrane de protecție la casele de marcat;

✔ Accesul clienților în magazine se face în grupuri mici;

✔ Pe podea am amplasat benzi care indică distanța de siguranță;

✔ Dezinfectăm și mai des toate suprafețele de contact și obiectele;

Lucrăm la capacitate maximă şi este important, pentru toată lumea, să putem menține o bună funcționare a magazinelor, pe termen lung. Pentru siguranța ta și a angajaților, te rugăm respectă recomandările!

#CumpărăResponsabil

Dorina Mutu – Annabella