Primarul Dumitru Blejan a donat 1 ha de teren din proprietatea sa pentru construirea unui târg comunal în Scundu

Prin Hotărârea nr. 29/2019, Consiliul local al Comunei Scundu a acceptat oferta de donaţie a unui teren, în suprafaţă de 10.400 mp, situat in extravilanul comunei, proprietatea primarului Dumitru Blejan. S-a luat act de faptul ca donaţia este doar in scopul infiintarii si funcţionarii unui targ comunal si va fi valabila pe toata durata existentei si funcţionarii târgului comunal. În cazul schimbării destinatiei terenului, donaţia se va revoca si va reveni donatorilor in forma iniţiala, fara investiţiile si instalaţiile existente pe acest teren. La sfârșitul anului trecut, primarul comunei Scundu, Dumitru Blejan, a depus la Guvern un proiect important pentru localitate, care priveşte asfaltarea drumurilor comunale şi săteşti, care au o lungime de 8,5 kilometri. Pe lângă aceste proiecte primarul Blejan a mai depus încă un proiect pentru apă şi canalizare, şi speră că, în 2020, toate proiectele pe care şi le-a propus vor fi finalizate cu succes. În luna octombrie, Guvernul a decis alocarea sumei de circa 120.000 de euro pentru modernizarea și extinderea iluminatului public din comuna Scundu, proiect finanțat prin FDI. Încă din luna august 2019, primarul Dumitru Blejan a executat lucrări de decolmatare a pârâului Scundu, cu excavatorul din dotare: „Am amenajat toate drumurile săteşti şi vicinale, rigole. Ne-am pregătit pentru a evita alte probleme, odată cu sosirea sezonului ploios, mă refer la drumurile care nu sunt asfaltate şi sunt doar pietruite”. Conform primarului Dumitru Blejan, există un proiect de amenajare şi reabilitare a bazei sportive din centrul comunei: „Urmează să facem tribunele, să împrejmuim gazonul, iar lângă această bază vom amenaja un teren sintetic de mici dimensiuni. Investiţia se realizează cu bani din bugetul local, pentru a crea condiţii mai bune jucătorilor. În cadrul proiectului, au fost prinse lucrările de construire a unei tribune şi a unei scene, acestea fiind destinate inclusiv manifestărilor dedicate diverselor evenimente ale localităţii”. Pentru acest an sau anul viitor, primarul Dumitru Blejan are în vedere introducerea reţelei de gaze naturale în localitate.