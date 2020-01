Şeful IPJ Vâlcea, demis de ministrul Marcel Vela: „Cum adică e liber?! Dar ce, voi sunteţi arestaţi acolo?“

Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, comisarul Sorin Oară, a fost demis marţi de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, într-o şedinţă care a avut loc în ultima zi din an.

Actualul adjunct al Inspectoratului va trebui să-şi anunţe acum viitorul fost şef că a fost demis. Ministrul de Interne s-a declarat deranjat de faptul că IPJ Vâlcea este reprezentat, la videoconferinţa cu prefecţii, de către adjunctul instituţiei, care a motivat că Sorin Oară lipseşte pentru că este în concediu de odihnă. Iată cum s-a desfăşurat schimbul de replici între ministrul de Interne şi adjunctul IPJ Vâlcea: Marcel Vela: Cum staţi cu faptele de ultraj ale interlopilor la adresa poliţiştilor? Aţi avut opt anul acesta şi data trecută aţi raportat opt şi nu aţi spus şi de cele 15 de anul trecut, care împreună făceau 23. Aţi mai avut cazuri de la ultima noastră întâlnire? Adjunct: Sunt adjunctul şefului IPJ. Raportez că nu am mai avut fapte de ultraj. Conducerea IGPR a dispus control şi au fost lămurite aceste aspecte. – Cum adică lămurite? Adică am văzut cum au fost bătuţi poliţiştii de 23 de ori. Unde e inspectorul şef? – Raportez că e liber – Liber?! Dar ce, voi sunteţi arestaţi acolo? – Are zile de concediu de odihnă – Am înţeles, e obosit. Spuneţi-i pentru că nu e la videoconferinţă, că nu a manageriat bine cele 23 de acte de ultraj, pentru că e a doua oară când încalcă codul rutier, aici, acum, l-am demis. Prima demitere online făcută de ministru pentru un inspector-şef", a afirmat Marcel Vela. Pe 28 decembrie, comisarul Sorin Oară a rămas fără permis de conducere după ce a fost prins în ziua de Crăciun circulând cu o viteză mult peste limita acceptată de lege. Şeful Poliţiei judeţului Vâlcea a fost înregistrat de radar cu o viteză de 125 km/h, deşi limita legală pe sectorul de drum respectiv este de 70 de km/h.

