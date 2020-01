Primăria comunei Berislăveşti a achiziţionat sau modernizat mai multe staţii de autobuz din localitate

Prin Hotărârea nr. 63/2019, Consiliul local al comunei Berislăveşti a aprobat achiziţionarea sau modernizarea a 5 staţii de autobuz pentru a fi montate în mai multe locuri din Berislăveşti. Suma de 12.500 lei necesară pentru achiziţionarea şi recondiţionarea staţiilor de autobuz a fost prevăzută în bugetul local pe 2019. Anul trecut, Consiliul local al comunei Berislăveşti a mai aprobat amenajarea şi dotarea unui parc de joacă pentru copii din satul Rădăcineşti, în punctul Şcoală Rădăcineşti. S-a mai alocat suma de 20.000 lei necesară pentru parcul de joacă, care va fi prevăzută în bugetul local, la capitolul 67.50.00. Consiliul local al comunei Berislăveşti, întrunit în şedinţă ordinară din data de 24 septembrie 2019, a aprobat modernizarea sistemului de iluminat public din Comuna Berislăveşti, modernizare ce constă în demontarea corpurilor de iluminat şi a sistemelor de prindere vechi şi montarea a 450 bucăţi lămpi led (consolă şi sistem de prindere). S-a mai aprobat suma de 300.300 lei necesară pentru obiectivul de investiţii menţionat, care va fi prevăzută în bugetul local. În acest an, administrația publică din Berislăvești are în vedere construirea în centrul comunei a unei grădinițe, iar valoarea investiţiei este de 470.000 euro. Demersurile administraţiei locale au venit la cererea cetăţenilor comunei, care au sesizat nevoia deschiderii unei grădiniţe cu program prelungit, la ora actuală nefuncţionând nici o astfel de unitate la Berislăveşti. Grădiniţa va avea în dotare săli de clasă spaţioase, dormitoare cu dotări complete, sală de mese, toalete amenajate special pentru copii şi va fi dotată cu material didactic. Pe de altă parte, primarul comunei Berislăvești a declarat că se lucrează la un nou proiect ce vizează asfaltarea a 3,7 km de ulițe: „Lucrăm să mai depunem un proiect pentru reabilitarea altor căi de acces și încercăm astfel să acoperim tot ce ne-a mai rămas în fiecare sat. Este vorba despre câteva uliţe mai mici, de câteva sute de metri, unele în zonele unde am oferit loturi de case și s-au construit locuinţe noi”.