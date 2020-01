Ecologistii cer oprirea privatizarii serviciilor de sanatate si considera inadecvata aceasta reforma intr-o Romanie saraca

Partidul Ecologist Român se declara profund ingrijorat de reforma din Sanatate, inceputa de PSD si continuata de PNL, ce vizeaza efectiv, privatizarea serviciilor din sanatate. In scurte cuvinte, cele mai mari partide din Romania vor sa limiteze in mod brutal accesul romanilor la servicii medicale gratuite. Fix contribuabilii cu venituri mici și chiar medii, sunt cei mai dezavantajati. Iluzia cu “dam dreptul romanilor de a alege” este o minciuna pentru ca alegerea nu se refera doar la calitate, ci si la pret, fiind incurajati/ obligați /determinati sa plateasca in plus, la privat, pentru gratuitatile oferite, in mod normal, de catre Stat. Dezechilibrul stranit de aceasta reforma va avea efecte profund negative in societatea romaneasca, astazi, cand sărăcia continua sa bântuie România. Tara noastra are cea mai mare rată a sărăciei relative persistente din Uniunea Europeană. În anul 2017, 19,1% din populație avea venituri sub pragul de sărăcie și se aflase în aceeași situație în cel puțin doi din cei trei ani anteriori. În cazul copiilor, rata sărăciei persistente era de 28,8% în 2017. Practic, 7,7 milioane de conaționali trăiesc la limita subzistenței, ceea ce înseamnă 38,8% din total, potrivit Eurostat.