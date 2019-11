Laurentiu Cazan si Claudia Banu LICITEAZA pentru postul de deputat?! Cine da mai mult, cine da mai mult?!

Se apropie cu pasi repezi si alegerile parlamentare! La Valcea au inceput discutiile si negocierile pentru cine va merge in Camera Deputatilor si Senat. Mai mult ca sigur, Marele PNL Iohannis Orbanist va avea la Valcea doi deputati si un senator. Daca pe primul loc la CD e batut in cuie matusalemicul politruc Buican, locul doi este foarte disputat de doua personaje ce graviteaza in jurul patronului PNL Valcea. Este vorba despre yesmena pe stil nou, Claudia Banu, bagata frecvent la inaintare de Ciobandante sa-l critice-injure pe primarul Mircia Gutau si, atentie, nimeni altul decat imberbul avocat, fiu al lui taticu, Laurentiu Cazan.

Noi punem pariu ca licitatia va incepe de la 50.000 de euro in sus! Pentru acte de caritate, la ce va ganditi, stimabili cititori?! Nababul Galben va ramane in buzunar din aceasta afacere politica cu cel putin 100.000 coco. Si el va hotari actele de caritate spre ce zona se vor indrepta. Poate spre o casa din Budesti sau… o pensiune mica, mica. Sau se va mari turma de mioare liberale? Cine stie?! Normal, doar asa s-a intamplat si in 2016! Nene Perna poate sa confirme, ca doar nu a ajuns Mustacila in Parlament ca e el frumos si bastept! Am zis, hai sa vedem ce va urma, oricum distractia e garantata!

Mihaela Dragosteamea

Acest text este un PAMFLET