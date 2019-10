Capra are tichie de margaritar si Valcea… STEAG! Consilierii judeteni au rezolvat toate problemele judetului :)))

Consiliul Județean Vâlcea a adoptat proiectul modelului de steag al judeţului Vâlcea

Cu unanimitate de voturi, Consiliul Județean Vâlcea a adoptat zilele trecute proiectul modelului de steag al judeţului Vâlcea. Steagul propriu al judeţului Vâlcea va avea flamura dreptunghiulară, de culoare albă, cu lungimea de 135 cm şi lăţimea de 90 cm şi ornamentaţie identică pe ambele feţe. Compoziţia heraldică de mai sus, cu înălţimea de 51 cm şi lăţimea de 45 cm, se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, la o distanţă de câte 19,5 cm, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului, la o distanţă a câte 45 cm.

Pe flamură, denumirea JUDEŢUL VÂLCEA este inserată cu litere de tipar, de culoare roşu bordeaux, format arial, astfel: S cuvântul „JUDEŢUL” deasupra stemei; S cuvântul „VÂLCEA” sub stemă. Flamura are ataşaţi, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 cm, iar colţurile au prinse, cu şnur din fir auriu, două canafuri aurii, cu lungimea de 12 cm. Hampa drapelului este confecţionată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro închis), cu diametrul de 3,5 cm şi cu lungimea de 240 cm. La partea superioară a hampei, în ultimii 70 cm, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil, pe care se montează drapelul. Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 cm, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea JUDEŢUL VÂLCEA, iar la partea superioară de un manşon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 cm, dotat în partea de sus cu două inele cu lăţimea de 4,5 cm, grosimea de 0,75 cm şi distanţa dintre ele de 0,75 cm. Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălţimea de 12 cm, realizat din alamă aurită şi plasat pe ultimul inel al cilindrului. La partea inferioară, hampa este prevăzută, pentru protecţie, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 cm, cel exterior de 4 cm şi înălţimea de 4 cm.

Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei Judeţului Vâlcea: crucea evocă ctitoriile religioase înălţate de-a lungul anilor în zonă; puţul suprapus cu roata, însoţit de personajul care dirijează calul, reconstituie imaginea vechiului crivac, instalaţie rudimentară pentru extracţia sării, specifică epocii feudale şi evidenţiază ponderea importantă pe care a avut-o exploatarea sării în economia judeţului şi a Tării Româneşti (prin extensie, acest element face aluzie la industria chimică existentă în acest judeţ, care are la bază sarea ca principală materie primă); mărul cu poame de aur sugerează dezvoltarea pomiculturii şi bogăţia silvică a zonei.