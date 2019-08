Constantin Boromiz, OMUL din spatele brandului BOROMIR

Constantin Boromiz s-a născut la data de 13.05.1966, în anul 1980 a absolvit cursurile Școlii Generale Greblești, județul Vâlcea, iar în anul 1984 a terminat Liceul Energetic din Râmnicu Vâlcea. În anul 1985 a fost admis la Facultatea TCM a Institutului Politehnic București (Specializare UTS –Utilaje și tehnologia sudării), pe care a absolvit-o în anul 1990. În anul 1997 a absolvit cursul AIB –Institutul American de Panificație –în SUA.

Activitatea sa profesională a fost următoarea: 1990 -1991 –inginer la Fabrica de autoturisme DACIA Pitești; februarie 1991 –martie 1991 –inginer la I.U.C.F. Râmnicu Vâlcea; martie 1991 – noiembrie 1991 –inginer la Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea; 1992 -1994 –Administrator al firmei Alfa și Omega. Din 1994 și până în prezent este Director general și acționar principal la Boromir Ind S.R.L., având ca obiect de activitate morărit –panificație.

În anul 1994 a pus bazele companiei Boromir Ind, obiectul principal de activitate fiind achiziția, prelucrarea cerealelor, precum și valorificarea superioară a făinilor prin secțiile proprii de panificație și patiserie. În 1997 se deschidea prima Brutărie Boromir. Între anii 1998 și 2011, Boromir Ind Râmnicu Vâlcea a achiziționat și dezvoltat Moara Cibin Sibiu, Moara de grâu din Buzău, Comcereal Râmnicu Vâlcea, Moara de grâu Deva și Moara de cereale Slobozia, iar astăzi firma se mândrește cu 4 mori de grâu la Deva, Sibiu, Râmnicu Vâlcea și Buzău ce au o capacitate anuală de măcinare de 250.000 tone grâu și porumb, cu 4 Platforme de producție de produse dulci de cuptor la Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Buzău, Deva, cu o rețea de magazine specializate Boromir Pan Cafe, cu o rețea de benzinării –Boromir Oil și cu o fabrică de furnir și cherestea destinată exportului –Hardwood. Cele 22 de linii de producție au permis companiei Boromir să aibă un portofoliu bogat de produse, pornind de la făina industrială cu o capacitate de producție de 150.000 tone pe an, până la produse dulci de cuptor: croissant-uri și brioșe Boromir -40 de milioane de bucăți pe an; pișcoturi de șampanie și biscuiți -10 milioane de bucăți pe an; cornulețe fragede și turtă dulce -20 de milioane de bucăți pe an; prăjituri și torturi aniversare -6 milioane de bucăți pe an; covrigi de Buzău și gustări sărate -20 de milioane de bucăți pe an; fulgi de porumb și pufarine -5 milioane de pungi pe an; halva și produse zaharoase -6000 de tone pe an. Unul dintre cele mai apreciate produse este “Cozonacul Boromir”, care a ajuns să fie un brand de produs recunoscut de către toți românii: cu o capacitate de producție de 15 milioane de bucăți pe an, “Cozonacul Boromir” se regăsește permanent pe masa românilor, atât ca produs de zi cu zi, cât și ca produs de sărbătoare. Astfel Boromir împarte bucurii de peste 25 de ani în casa fiecărui roman, fie din România, fie de peste hotare, prin produse tradiționale și inovatoare.

Compania a înregistrat o creștere de 6% în 2018, investițiile în acest an fiind de circa 4 milioane de euro în implementarea și finalizarea unor linii de producție. Cu un număr de 834 de salariați înregistrat în decembrie 2018, din care 679 la nivelul unităților din municipiul Râmnicu Vâlcea, și cu o contribuție la bugetul local de aproximativ 2.700.000 lei, Boromir Ind se dovedește un important factor economic și social local.

Constantin Boromiz, prin intermediul companiei Boromir Ind, a acordat în ultimii ani sprijin generos pentru derularea unor evenimente publice sau pentru activitatea unor entități locale. Zeci de instituții de cultură, școli și licee, asociații sportive sau organizații non-guvernamentale îndeosebi din sfera protecției sociale au beneficiat și vor beneficia și pe mai departe de un suport benefic.

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, publicatia Ziarul de Valcea consideră necesară și oportună propunerea conducerii Primariei Ramnicu Valcea privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului – domnului Constantin Boromiz pentru ,,dezvoltarea economică a municipiului și pentru susținerea acordată comunității locale’’.