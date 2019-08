Colonelul Iulian Trusca, fost comandant al Garnizoanei Valcea: Deputatul Cristian Buican este un produs expirat al politicii vâlcene 

Jos, prea jos, domnule Buican!

Da, m-am uitat la mai multe postări ale dvs și da, am făcut greșeala să vă transmit câteva gânduri și vă spun și acum că aveți o abordare toxică și nedemnă pentru un politician care se dorește lider județean.

Da, domnule Buican, mi-am făcut școala la timp, în meseria mea nu am fost suplinit, am fost la datorie mereu. Sunt ofițer de geniu în rezervă, specialist în drumuri și poduri și sunt licențiat în mașini și utilaje pentru construcții. Am și o licență în științe juridice și administrative, specializarea Administrație publică. Nu mă puteți evalua dvs dar am văzut că mă puteți jigni.

Am intrat în PSD, eu și mai mulți colegi, pentru că toată viața ne-am servit patria. Același lucru îl fac și acum și am ales acest partid pentru că eu cred că a făcut mult bine țării.

Dvs, domnule Buican, ați trăit toată viața cu bani de la stat. La fel trăiți și acum. Eu am fost în slujba statului ca militar și voi purta toată viața uniforma militară cu mândrie.

Dvs, domnule Buican, v-ați făcut că vreți să înțelegeți, ca politician, problemele oamenilor și să le rezolvați. În realitate, nu ați făcut nimic pentru acest județ care v-a plătit cu funcții și demnități ani de-a rândul.

Cred că faptul că începeți să fiți din ce în ce mai singur, pentru că oamenii de valoare din PNL v-au părăsit, vă face să fiți atât de agresiv, ajungând să deveniți uneori penibil prin acțiunile dvs.

As putea sa vă spun mai multe lucruri însă nu meritați atâta atenție pe cât vă doriți să câștigați. Nu faceți decât să criticați, sunteți irascibil și nervos pentru că așa sunt cei care nu au argumente și au ajuns precum dvs, conjunctural, în anumite funcții. Nu aveți onoare și mulți dintre cei pe care i-ați înlăturat, unii dintre ei chiar v-au făcut ceea ce sunteți astăzi, îmi dau dreptate. Stilul dvs este vechi și expirat, atacul la persoană este atributul unui om slab și în cazul dvs, și din ce in ce mai singur.

Veți mușca în continuare prin gard… politic vorbind, vă veți mai asmuți câțiva căței pe care abia îi mai țineți pe lângă dvs dar un lucru este cert: sunteți un produs expirat al politicii vâlcene iar stilul pe care îl practicați vă va face să fiți curând uitat.