INCENDIAR! Un ofiter SRI pensionar il santajeaza pe un fost director de pe Platforma Chimica Ramnicu Valcea! Sunt implicati si generalul SRI Voinescu si Gheorghe Gherghina, parintele bugetului!

INCENDIAR! Un fost ofiter SRI, fost sef Economic la sectia din Valcea a serviciului, il santajeaza de ani de zile pe un fost director de pe Platforma Chimica Ramnicu Valcea. Acest fost angajat al SRI, tinut ani de zile in brate de generalul George Viorel Voinescu (cel putin asa se lauda peste tot ipochimenul de la Valcea!), la sugestia lui Gheorghe Gherghina, actual membru in CA al BNR, a stors zeci de mii de euro. Pe zi ce trece ajung la noi informatii, din ce in ce mai halucinante, despre activitatile de tip mafiot ale sereistului pensionar: presiuni la diferite institutii publice si firme de stat in favoarea anumitor firme private – protejate. ABA Olt, Hidroserv Valcea, Directia Silvica, CET Govora, Primaria Ramnicului etc!Pe surse am aflat ca securistul a intrat actionar la firma Europan Prod pentru care actioneaza de ani de zile…

Același individ, cand a iesit la pensie, a golit fișetele de la SRI Vâlcea! A plecat acasa cu informatii, dosare – secrete de serviciu, pe care le foloseste acum, cu succes, in activitatile de santaj si trafic de influenta! Ipochimenul cu vilă și mașini de sute de mii de euro, cu concedii în străinătate în locații de lux a actionat ani de zile folosindu-se de resursele SRI, în interes personal și în favoarea prietenilor din domeniul economic privat. Institutiile abilitate sa cerceteze aceste aspecte socante ce fac? Dorm in papucii statului! Deocamdata! Poate se vor trezi!

I-a înregistrat pe directori, oameni de afaceri, le-a pus microfoane în mașini, iar după aceea s-a folosit de informații în interes PERSONAL!

De asemenea, a executat comenzi ale unor cozi de topor din Vâlcea pentru a-i compromite pe anumiți oameni de afaceri! Da, DOSARE LA COMANDĂ! Tot la dictarea lui au fost realizate denunturi pe banda rulanta impotriva unor oameni de afaceri valceni, dar si impotriva unor politicieni!

De ce un anumit dealer auto de la Vâlcea i-ar pune la dispoziție GRATUIT acestui domn – un autoturism de lux?

Este de-a dreptul revoltător că acest individ, fost ofițer SRI, își permite să meargă la directorii unor societăți comerciale de stat, să-i amenințe și să-i hărțuiască, să dea indicații cu cine să fie încheiate anumite contracte comerciale! Se aude pe Platforma Chimică si la anumite primarii?!

Acesta este un patriot? Domnule Helvig, trebuie să ne spuneți dacă ofițerul respectiv (îl știți pea bine!) a acționat în numele SRI, în interes național pentru siguranța națională sau s-a folosit de serviciu pentru a-și favoriza gașca de prieteni din lumea afacerilor?

Așteptăm răspuns!

Vom reveni cu documente si informatii INCENDIARE!

Tiberiu Pirnau

General-locotenent George-Viorel Voinescu a fost numit adjunct al Directorului Serviciului Român de Informaţii la data de 27 iulie 2005.

În anul 2007 i-a fost acordat gradul de general de brigadă, în anul 2012 a fost înaintat în gradul de general-maior, iar în anul 2014 a fost înaintat în gradul de general-locotenent.

Anterior numirii în funcţia de adjunct al directorului SRI, a deţinut diferite funcţii de conducere în cadrul Inspectoratului pentru Prevenirea şi Combaterea Terorismului şi al Direcţiei Financiare a Serviciului Român de Informaţii.

În anul 2011 a obţinut titlul ştiinţific de doctor în domeniul Economie şi afaceri internaţionale la Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu teza intitulată „Impactul terorismului asupra economiei mondiale”.

În anul 2006 a absolvit cursurile Colegiului Naţional de Apărare.

În anul 1999 a absolvit cursul postuniversitar de Contabilitate Informatizată în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

În anul 1985 a absolvit cursurile Scolii Militare de Ofiţeri Activi „Nicolae Balcescu” din Sibiu, specialitatea Finanţe.

A urmat cursurile Facultăţii de Logistică din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare, specialitatea Finanţe, pe care a absolvit-o în anul 1994.

Vorbeşte limba franceză.

S-a născut la 21 octombrie 1963 în oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa. Are un copil.

Dr. Gheorghe Gherghina, Membru CA al BNR

>Data naşterii: 1 iulie 1955

Locul naşterii: Comuna Şuici, Jud. Argeş 1 iulie 1955Comuna Şuici, Jud. Argeş Dr. Gheorghe Gherghina Educaţie Doctorat în economie – Academia Română – Institutul Naţional de Cercetări Economice Bucureşti Diploma de licenţă – Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanţe – Contabilitate Experienţă profesională Membru în CA al Băncii Naţionale a României Consilier BNR Secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice, coordonator al direcţiilor de buget, trezorerie şi contabilitate publică Consilier direcţie la Banca Naţională a României Secretar de stat la Ministerul Finanţelor, coordonator al direcţiilor de buget, trezorerie şi contabilitate publică Director general la Ministerul Finanţelor – Direcţia generală pentru finanţarea acţiunilor social – culturale şi drepturi de personal Economist la Ministerul Finanţelor – Direcţia generală pentru finanţarea acţiunilor social – culturale şi drepturi de personal Cercetător ştiinţific la Institutul de Finanţe, Circulaţie Monetară şi Prețuri Economist la Institutul de Finanţe, Circulaţie Monetară și Prețuri Economist la Compania TAROM Otopeni Activitate didactică Profesor asociat la A.S.E. Bucureşti, disciplina „Buget şi Trezorerie” Profesor asociat la Universitatea Dimitrie Cantemir Bucureşti, disciplina „Drept Financiar” Alte funcţii Auditor financiar inactiv la Camera Auditorilor Financiari din România

Gheorghe Gherghina era supranumit „parintele bugetului”, pentru ca s-a ocupat de executia bugetara ani de-a randul, indiferent de guvernele aflate la putere. Promovarea sa in functia de secretar de stat in Ministerul Finantelor, de exemplu, s-a petrecut pe vremea guvernului Boc.