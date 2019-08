CUM SA iti transformi GARSONIERA intr-o locuinta SPATIOASA: 3 SFATURI UTILE

O garsoniera nu inseamna neaparat o locuinta mica, lipsita de spatiu si in care nu te poti simti 100% confortabil. Iti poti amenaja un apartament de tip studio fara sa renunti la nimic din ceea ce iti doresti si bucurandu-te de suficient spatiu incat sa faci sport acasa, sa iti inviti prietenii acasa sau sa ai un animalut de companie.

Iata cateva sfaturi utile pentru amenajarea unei garsoniere ce arata aerisita si spatioasa:

Mobileaza bucataria practic

O bucatarie mica poate arata de milioane daca este o mobilezi practic si profiti la maxim de fiecare metru patrat. Alege dulapuri suspendate, pe care sa le amplasezi pe perete si opteaza pentru frigider si cuptor incorporabile, pentru un design fresh.

Daca nu gatesti, incearca sa renunti la ideea de cuptor incastrat sau aragaz si alege un cuptor electric. Pe rombiz.ro gasesti cuptoare electrice la preturi imbatabile, asa ca va fi o alegere avantajoasa.

Nu sufoca o bucatarie mica punand masa si scaune, daca nu dispui de suficent spatiu. Poti transforma o bucata din camera de zi in zona de luat masa sau poti folosi blatul din bucatarie pe post de masa cu ajutorul a doua scaune inalte.

Alege intoteauna o canapea extensibila

O canapea extensibila iti va oferi posibilitatea de a te bucura de mai mult spatiu. In plus, sa primesti musafiri va fi mai simplu, deoarece nu va trebui mereu sa acoperi patul cu o cuvertura sau sa aduci scaune pentru acestia, iar zona in care dormi va putea fi foarte usor transformata in camera de zi, doar prin strangerea canapelei.

O sofa cu 3 locuri este mai mult decat potrivita, deoarece ea se va transforma intr-un pat destul de spatios, dar iti va permite si sa te relaxezi in timpul zilei urmarind un film, serial sau jucand un joc video. Daca nu stii cum si unde ai putea sa amplasezi canapeaua practic, click aici pentru cateva idei utile.

Nu uita sa iti folosesti creativitatea ori de cate ori este posibil, folosind un singur obiect pentru mai multe intrebuintari. Spre exemplu, avand o canapea extensibila, nu trebuie sa investesti si intr-o masuta de cafea si intr-o noptiera. Cumpara o singura masa de mici dimensiuni pe care sa o folosesti in ambele cazuri.

Inlocuieste cada cu o cabina de dus

Cabina de dus va ocupa mai putin spatiu comparativ cu o cada, avand si beneficiul de a pastra baia mai uscata, deoarece peretii din sticla vor proteja mai bine decat o perdea de dus.

Chiuveta nu trebuie sa fie de mari dimensiuni, iar mobilierul de baie poate fi alcatuit din cateva sertare puse sub chiuveta si un dulap suspendat cu oglinda. Nu exagera cu mobilierul si decoratiunile pentru aceasta camera, deoarece este de dorit crearea impresiei de mai mult spatiu. Pentru cateva idei despre decorarea baii, vezi aici cateva poze ce iti pot fi de ajutor.

O garsoniera spatioasa nu trebuie sa aiba neaparat 60 de metri patrati, fiind posibil sa iti amenajezi o casa micuta astfel incat sa te bucuri de un camin primitor, fara a renunta la nimic necesar. Nu uita ca inventiile si piesele de mobilier practice sunt aliatii tai numarul unu, de la canapeaua extensibila, masa de calcat incorporata in dulap si pana la scaunele pliabile.

Sursa foto: Shutterstock.com