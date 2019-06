Primăria comunei Nicolae Bălcescu estimează un buget local pe anul acesta la suma record de 3,8 milioane euro

Consiliul local al comunei Nicolae Bălcescu, întrunit în ședință ordinară în data de 19.04.2019, a aprobat bugetul local pe anul acesta la suma record de 3,8 milioane de euro. Tot Consiliul local al comunei Nicolae Bălcescu a mai apdopata în acest an proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, judetul Valcea” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. S-a aprobat valoarea totală a proiectului în cuantum de 200.000 euro inclusiv TVA, precum și contributia proprie in proiect de 62.574 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, în cuantum de 17.619 lei, reprezentand cofinanțarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Nicolae Balcescu”. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului, pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local al comunei Nicolae Bălcescu. La sfârşitul anului trecut, primarul comunei Nicolae Bălcescu, Constantin Oprea, a finalizat lucrările de modernizare a căminului cultural, dar în zona respectivă vor continua lucrările de amenajare a întregului spaţiu cu fonduri europene: „Proiectul prevede amenajarea aleilor pietonale, amenajarea spaţiului verde, locuri de joacă, mobilier stradal, băncuţe, lampadare, o mică scenă, etc. Valoarea proiectului este de peste 170.000 de euro. Cu fonduri europene mai avem un proiect de reabilitare a căminului cultural, prin AFIR, în satul Valea Viei, pentru care s-a semnat contractul de finanţare”. Anul trecut, prin fonduri de la Guvern, în localitate, s-au asfaltat 7,4 kilometri în punctul Şerbăneasa – Măzăraru – Gâltofani, drum care face legătura cu localitatea Budeşti. Drumul pornește din DJ 678A, intersectează DJ 678D şi ajunge până la limita cu comuna Budeşti, iar acum lucrarea este finalizată. Din proiectele depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale, primarul comunei Nicolae Bălcescu, Constantin Oprea, spune că au primit finanţare următoarele: extinderea reţelei de apă și canalizare, construirea unei punţi pietonale în satul Dosul Râului, în punctul „La Rădoieşti”, şi a 4 podeţe în satul Gâltofani, peste Valea Gâltofanilor.