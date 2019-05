Arbitrul Adrian Comanescu se lupta pentru sefia AJF Valcea! Va invinge MAFIA din fotbalul judetean?

Pentru şefia Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea au rămas în competiţie, până la urmă, arbitrul Adrian Comănescu şi Daniel Demetrescu (secretar al AJF). Fostul primar din Șirineasa, Dan Săraru („celebru” prin procesele de integritate avute cu ANI) și Constantin Lazăr, zis COLA, s-au retras din cursă. Alegerile pentru AJF Vâlcea vor avea loc vineri, 24 mai, începând cu ora 17.30, și la care participă inclusiv președintele FRF, Răzvan Burleanu. Cele mai mare șanse de câștig, așa cum am mai spus, le are arbitrul de Liga I Adi Comănescu, cel care zilele trecute şi-a prezentat public proiectul managerial şi echipa de colaboratori şi susţinători. El a pus accent pe o reformare din temelii a fotbalului judeţean, începând de la cel mai mic nivel, sectorul de copii şi juniori, dar fără a neglija cluburile de senior, explicându-şi intenţiile clar şi concis. „AJF Vâlcea este una dintre puţinele asociaţii din ţară care mai percepe taxe la nivel juvenil, asta deşi la nivel de FRF nu există această practică. Fac deja demersuri pentru a le achita acestor cluburi toate taxele printr-un parteneriat cu Consiliul Judeţean, dar în ultimele luni am bătut foarte des la uşa mai multor autorităţi locale pentru a le cele sprijin”, a spus Adi Comănescu.