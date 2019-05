PSD are un program economic ale cărui efecte pozitive s-au simțit în toate domeniile de activitate

Comunicat de presă

Cinci programe importante pentru finanţarea afacerilor au fost lansate recent în dezbatere publică de Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM-uri. Concret, este vorba de programul de comerţ şi servicii, programul de microindustrializare, programul femeia antreprenor, programul de artizanat şi meşteşuguri şi programul EMPRETEC.

“PSD are un program economic ale cărui efecte pozitive s-au simțit în toate domeniile de activitate. Pe lângă măsuri de reducere a fiscalității – cum ar fi scăderea TVA, reducerea impozitului pe venitul global, facilități pentru angajarea anumitor categorii defavorizate etc. – Guvernul a acordat și ajutoare de stat pentru companii, inclusiv pentru firme din Argeș. În plus, Guvernul a lansat și programe de sprijin pentru mediul de afaceri așa cum sunt Start-Up Nation și cele menționate mai sus care contribuie la dezvoltarea firmelor și crearea altora noi, cu impact imediat în veniturile companiilor și ale angajaților”, declară deputatul Simona Bucura Oprescu, vicepreședinte PSD Argeș.