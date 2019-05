(VIDEO) Constantin Rădulescu: „După aproape 40 de ani, DJ 643 B, de la Diculeşti, până la Roeşti, se va reabilita de la un capăt la altul” 

„PNDL II înseamnă, practic, modernizarea României, iar pentru judeţul Vâlcea înseamnă fapte, în logica binelui, pentru oameni.

Luni, 6 mai, am avut onoarea să dau ordinul de începere a lucrărilor pe DJ 643 B, un drum extrem de important pentru zona de Sud-Vest a judeţului Vâlcea, un drum care traversează şase dintre comunele situate pe malul stâng al pârâului Cerna şi care nu a mai fost modernizat din anul 1980. Este un drum al oamenilor, aşa cum am mai spus, un drum al vâlcenilor, pentru modernizarea căruia, alături de actuala echipă de la Consiliul Judeţean Vâlcea, m-am luptat foarte mult.

Cu voia Lui Dumnezeu şi cu ajutorul oamenilor, iată că am reuşit să dăm startul lucrărilor, respectându-ne angajamentul de la începutul acestui mandat. NE ŢINEM DE CUVÂNT!”. – Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea.

Luni, 6 mai 2019, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a semnat ordinul de începere a lucrărilor la obiectivul de investiţii: „Reabilitare şi modernizare DJ 643 B – DJ 643 – Băbeni Olteţu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stăneşti – Măciuca – Cermegeşti – Chirigeşti – Bărbărigeni – Roeşti (DN 65 C), a cărui valoare se ridică la 59.400.665,80 lei.

DJ 643 B porneşte de pe raza localităţii Diculeşti, din DJ 643, şi asigură legătura cu Drumul Naţional 65 C Limita jud. Dolj – Bălceşti – Dăeşti – Horezu (DN 67), traversând şase dintre comunele situate pe malul stâng al pârâului Cerna, respectiv, Diculeşti, Valea Mare, Măciuca, Stăneşti, Lădeşti şi Roeşti.

Finanţate prin PNDL II, lucrările la acest obiectiv de investiţii au o durată de doi ani şi jumătate (30 de luni) şi constau în reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean 643 B, pe întreaga sa lungime de 35,873 km.

Categoriile de lucrări ce urmează a fi realizate sunt următoarele: refacere sistem rutier pe o lungime de 4,080 km; reabilitare sistem rutier pe o lungime de 31,793 km; construirea a 140 de podeţe tubulare noi; amenajarea a 51 de podeţe; amenajarea a 2000 de podeţe acces proprietăţi; reabilitarea a 8 poduri (km 5+402, km 9+514, km 11+858, km 14+940, km 15+921, km 22+222, km 34+668, km 35+568) pe o lungime de 160 m; amenajare drumuri laterale – 195 buc; realizare rigolă carosabilă pe traseul drumului pe o lungime de 500 m; consolidare zid de sprijin pe o lungime de 120 m; construire şanţ pereat şi şanţ ranfort pe traseul drumului pe o lungime de 44,500 m; realizarea de lucrări pentru siguranţa circulaţiei (apărări de maluri cu gabioane 2880 m, dren 800 m, parapet capacitate ridicată 3.655 m). Perioada de garanţie a lucrărilor este de 10 ani.

Râmnicu Vâlcea

07.05.2019