Eugen Neata, deputat PSD de Valcea: Învățământul profesional și tehnic, învățământul dual – acces mai rapid la un loc de muncă şi la independenţă financiară

Învățământul profesional cu durata de 3 ani începe după clasa a VIII-a și cuprinde clasele a IX-a, a X-a, și a XI-a.

În primul an de studiu, pregătirea teoretică reprezintă aproximativ 80% din ansamblul formării oferite, în timp ce pregătirea teoretică de specialitate și pregătirea practică reprezintă 20%.

În al doilea an de învăţământ profesional, ponderea pregătirii teoretice scade la aproape 40% din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în şi mai mare măsură pe pregătirea practică, cu o pondere de circa 60%.

În anul al treilea de învăţământ profesional se alocă de asemenea mai mult timp pregătirii practice, aproximativ 72% din totalul formării, iar pregătirea teoretică are o pondere de aproximativ 28%.

Pe parcursul celor trei ani de studiu se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi modulele de pregătire de specialitate pentru calificare profesională.

Formarea profesională în domeniul tehnic poate fi un traseu educațional de succes, rapid, cu deschidere spre competențe și abilități practice solicitate de angajatori. În contextul creșterilor salariale susținute prin Programul de guvernare al PSD, ținând cont de necesitatea unor resurse umane calificate, școala profesională și liceul tehnologic asigură intrarea pe piața muncii, dar și oportunități de evoluție profesională ulterioară. Eugen Neata, deputat PSD de Valcea