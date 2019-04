Presa scrisa e la PUTERE in Valcea! Televiziunile – audiente dezastruoase! Schimbare neinspirata la VTV!

In perspectiva campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, presa scrisa din judetul Valcea se situeaza clar, in procent de 80 la suta, in favoarea PSD. Aceasta pozitionare a publicatiilor din judetul Valcea nu are la baza considerente financiare, contand mai mult bunul simt si apropierea umana afisate de presedintele CJ si PSD Valcea, Constantin Radulescu. Organizatia Judeteana a PSD Valcea a reusit, iata, miraculos sa-si tina aproape o mare parte a presei locale, neavand niciun contract de imagine. Chiar daca PSD primeste la nivel national de la bugetul de stat zeci de milioane de euro, la organizatiile judetene nu ajunge niciun euro din aceasta suma. S-a vazut recent ce fac maharii de la Bucuresti cu aceste sume imense: sedii somptuoase, sute de angajati la partid – la Bucuresti, masini de lux etc. La organizatiile judetene, care fac aproape toata munca cea grea a partidului si aduc 99 la suta din voturi nu mai ajunge nimic! Nada! Inchidem paranteza si spunem ca, pe de alta parte, cele trei televiziuni din judet: Valcea 1, Etalon si ce a mai ramas din vechiul VTV sunt anti-PSD pe fata, cu mici exceptii de forma. Oricine se uita la emisiunile de dezbateri politice nu are cum sa nu observe modul partinitor in care moderatorii abordeaza lucrurile. Cea mai evidenta situatie este situatia Televiziunii VTV unde obiectivitatea si echidistanta in emisiunile politice sunt vechi povesti nemuritoare! Este parerea noastra! De altfel, patronatul televiziunii (Virgil Ilie Bica?!) a dat un semnal in directia sustinerii mediatice pro-liberal-useriste instaland la conducere un personaj clar pro-PNL. In aceste conditii, PSD Valcea chiar ia in calcul boicotarea acestui mijloc de informare in masa prin refuzul de a mai trimite comunicatori PSD la VTV. Avand in vedere ca la toate cele trei televiziuni se uita maxim 100 de telespectatori zilnic, PSD si ALDE nu trebuie sa-si faca probleme si sa continue strategia de apropiere de presa scrisa print si online, care are zilnic zeci de mii de cititori in Valcea!

Tiberiu Pirnau