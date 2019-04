Campanie de prevenire a criminalității

Poliția Română demarează campania națională de prevenire a criminalității în mediul rural intitulată ,,Împreună pentru o comunitate mai sigură !”, în parteneriat cu OMV Petrom S.A.. Aceasta are ca scop reducerea riscului de victimizare a categoriilor de persoane vulnerabile, pentru segmentele infracționale care se manifestă cu precădere în zonele rurale. Campania se desfășoară în perioada aprilie-iunie a.c. şi are drept grupuri țintă minorii cu vârste cuprinse între 9-14 ani, dar și adulții și persoanele vârstnice. În acest sens, se vor disemina informații în scopul prevenirii victimizării și conștientizării categoriilor vulnerabile privind necesitatea adoptării unor comportamente preventive. Pentru copii, campania își propune susținerea unor sesiuni de informare în cadrul unităților de învățământ din mediul rural, cu scopul pregătirii antiinfracționale și antivictimale specifice vârstei (9-14 ani). În ceea ce privește adulții și persoanele vârstnice, se dorește prezentarea modalităților de autoprotecție pentru diferite categorii de infracțiuni : furturi din locuințe, înșelăciuni prin diverse metode (atribuire de nume sau calități oficiale/mincinoase), acte de violență, inclusiv prin realizarea unor activități ,,door to door” pentru informarea persoanelor care locuiesc singure sau în zone izolate. Astazi, politistii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenirea Criminalității derulează activități de informare în localitățile din nordul județului, cu elevii școlii gimnaziale Balota și Racovița. De asemenea o sa fie desfășurate activități de distribuire de materiale informative în comuna Bujoreni, Titești și în orașele Călimănești si Brezoi.