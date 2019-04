Primarul Mugur Mărcoianu și-a propus extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Măciuca

Potrivit unor precizări ale primarului localităţii Măciuca, Mugur Mărcoianu, pentru acest an, acesta și-a propus extinderea rețelei de alimentare cu apă până la centrul de recuperare neuropsihiatrică și la centrul social care urmează a fi construit. Tot în acest an, primarul Mugur Mărcoianu vrea ca liceul din localitate să fie dotat cu echipamente şcolare specifice moderne, cum ar fi videoproiectoare, table-smart, laptopuri etc, deosebit de utile pentru elevi: „Astfel, liceul, atelierele şcolare şi laboratoarele vor fi printre cele mai moderne din mediul rural. E nevoie să investim şi în aşa ceva şi să avem o infrastructură educaţională de calitate. Iar administraţia publică din Măciuca a făcut mai mereu eforturi însemnate din punct de vedere financiar pentru a le crea elevilor cele mai bune condiţii. Îmi doresc ca tot mai mulţi copiii să studieze la acest liceu şi să-l păstrăm şi în anii următori, deşi e destul de greu. Iar asta pentru că Măciuca se află la mijloc, între alte două localităţi care mai dispun de licee”. În comuna Măciuca, au demarat lucrările de reabilitare, modernizarea și dotarea dispensarelor medicale din satele Ștefănești și Oveselu, potrivit unor precizări ale primarului localităţii Măciuca, Mugur Mărcoianu: „Sănătatea este o prioritate şi orice investiţie în acest domeniu este de fapt o investiţie pentru viaţă, pentru comunitate, pentru viitor”. În luna martie anul trecut, primarul localităţii Măciuca a semnat contractele de finanțare pentru reabilitarea și dotarea dispensarelor din satele Ștefănești și Oveselu. Investiția se ridică la suma de peste 280.000 euro şi cuprinde reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu aparatură medicală a celor două centre medicale. Tot primarul Mugur Mărcoianu a mai adăugat: „A mai fost o finaţare prin POR 8.3 Centre sociale pentru persoanele vârstnice în valoare de 1 milion de euro. Prin GAL Ţinutul Vinului încercăm să depunem un proiect privind eficientizarea iluminatului public şi montarea unor camere de supraveghere în punctele cheie ale localităţii. Am realizat atelierele şcolare de la Şcoala Profesională cu finanţare mixtă de la bugetul local şi cu sprijinul companiei OMV Petrom. În viitor, aşteptăm master-planul pe Apă şi Canal al SC Apavil SA, pe POIM, dar se pare că acest proiect nu se va implementa foarte curând”.