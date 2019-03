Declaratie socanta a liderului de sindicat de la USG, Adrian Mugioiu: Directorul Witold Urbanowski este interesat doar de profit! Se pune in pericol viata salariatilor si mediul inconjurator!

Declaratie socanta a liderului de sindicat de la CIECH Romania (Uzinele Sodice Govora), Adrian Mugioiu, in ședința Comisiei de Dialog Social, care s-a desfasurat la sediul Prefecturii Judetului Valcea: „Situația de la Ciech Sodă devine critică, 100 de persoane urmează a fi concediate ca urmare a reducerii furnizării agentului termic cu 20 de procente de către CET Govora. Riscul de a pune în pericol securitatea și sănătatea, chiar viața la locul de muncă a salariaților rămași și a mediului înconjurător. Urbanowski este interesat doar de profit care mare parte a intrat doar în creșterea producției. Reducerea salariaților cu 20% va pune clar în pericol viitorul societății. Administrația Ciech de când a venit a fost interesată doar de tăierea de capete. Din 3000 de salariați am ajuns să fim 590 în condițiile în care nu s-a adus vreun robot care să înlocuiască munca vie. Avem o muncă grea. Semnalul este foarte clar, în condițiile în care se va face concedierea, nu are rost să ne continuăm activitatea în aceste condiții”.