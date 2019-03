EXPLOZIV! Manevrele de la vârful AEP: mizele înlocuirii lui Barbu cu Drăghici! Legătura cu șpăgara de la Valcea, Ana Maria Pătru. Nefiresc: trezorierul PSD a fost nășit de fosta șefa a Autorității Electorale Permanente 

Daniel Barbu a anunțat luni după-amiază că și-a dat demisia din funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP). Fost ministru al Culturii, Barbu a precizat că a luat această decizie „din motive personale”.

De altfel, demisia lui Barbu vine în contextul în care numele acesta este vehiculat pe lista ALDE la alegerile europarlamentare din acest an. Mai exact: potrivit surselor noastre, Daniel Barbu s-ar afla chiar pe locul 2 pe lista formațiunii politice condusă de Călin Popescu Tăriceanu, imediat după euroaprlamentarul Norica Nicolai – noteaza psnews.ro

Mircea Drăghici intră în joc

Trezorierul PSD Mircea Draghici, care a anuntat, sambata, ca isi retrage candidatura pentru postul de ministru al Transporturilor, ar putea fi propus, potrivit unei variante de lucru din cadrul coalitiei, pentru postul de presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP).

Facem precizarea că, potrivit regulamentului, candidatul pentru aceasta functie trebuie sa fie votat de plenul Parlamentului, acolo unde PSD si ALDE detin majoritatea.

Legătura lui Drăghici cu șpăgara Ana Maria Pătru

Numele lui Drăghici nu este străin AEP, acesta a mai fost legat până acum de instituție. Concret: potrivit surselor noastre, trezorierul PSD este chiar finul fostei șefe a Autoritatii Electorale Permanente Ana Maria Patru.

Aceeași Ana Maria Pătru care a fost cercetata de Directia Nationala Anticoruptie si trimisa in judecata in doua dosare. In primul, procurorii o acuza de trafic de influenta si spalare de bani, iar in cel de-al doilea de luare de mita.

Mai exact: conform procurorilor, în perioada aprilie-mai 2013, Ana Maria Pătru a pretins de la reprezentantul unei firme de software suma de 1 milion de euro, iar la sfârşitul lunii iulie 2013 a pretins de la aceeaşi persoană două ceasuri de lux (un ceas de damă în valoare de 49.700 lei şi un ceas bărbătesc în valoare de 58.500 lei), lăsând să se creadă că are influenţă asupra directorului unei instituţii publice cu atribuţii de control. Aceasta a promis că-l va determina să soluţioneze în mod favorabil o investigaţie care privea firma de software.osta sefa a AEP a primit de la reprezentantul firmei de software, in perioada iulie 2013 – martie 2014, suma totala de 600.000 euro (in cursul lunii iulie 2013 suma de 400.000 euro, suma remisa si primita intr-o servieta marca Montblanc impreuna cu un instrument de scris aceeasi marca; la sfarsitul lunii noiembrie 2013 suma de 100.000 euro si in cursul lunii martie 2014 suma de 100.000 euro).

In 30 iulie 2013, ea a primit si doua ceasuri de lux in valoare de 49.700 lei, respectiv de 58.500 lei.

In perioada 26 iulie 2013 – 2 noiembrie 2016, Ana-Maria Patru a achizitionat din suma primita, pe numele unei rude, un teren in suprafata de 1.000 de metri patrati la Voluntari, in valoare de 130.000 de euro, precum si un apartament in Constanta, pentru care a platit suma de 80.000 euro (din care 75.000 euro au fost achitati, in numerar, cu titlu de avans, diferenta de pret in suma de 5.000 euro fiind achitata prin virament bancar), si aceasta locuinta fiind luata tot pe numele unei rude.

De asemenea, in perioada 2014-2016, ea a facut investitii in suma totala de 437.314,13 de euro, ridicandu-si pe terenul din orasul Voluntari un imobil, pe care l-a si amenajat si dotat.

Drept urmare, mutarea lui Drăghici pe postul de la vârful AEP nu este una deloc surprinzătoare, având în vedere că legăturile sale cu Ana Maria Pătru, fosta șefă a instituției, cea care, așa cum am precizat și mai sus, a cerut de la Siveco un milion de euro si a primit 600.000, pentru a interveni la directorul unei institutii sa solutioneze in mod favorabil o investigatie care privea firma.