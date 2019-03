Ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei: Preşedintele Klaus Iohannis ar trebui ”să termine cu orgoliile” şi să aprobe bugetul pentru 2019

Ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, a declarat, joi, pentru AGERPRES, că preşedintele Klaus Iohannis ar trebui ”să termine cu orgoliile” şi să aprobe bugetul pentru 2019, fiind un an foarte important pentru pregătirea sportivilor şi calificarea acestora la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

”Din păcate suntem un pic îngrijoraţi. Aşteptăm cu mare nerăbdare să se aprobe acest buget, sper ca preşedintele României să înţeleagă, şi vorbesc aici strict pe probleme de sport. Sper că domnia sa să înţeleagă că astăzi România are nevoie de aprobarea acestui buget. Este un buget pe care l-am creionat cu foarte mare atenţie, în principal pentru că suntem în an preolimpic. Este extrem de important să asigurăm toate condiţiile necesare sportivilor noştri. Pentru că dacă la Jocurile Olimpice dorim să ne mândrim cu medalii, atunci trebuie să facem lucruri bune anul acesta. Pentru că de fiecare dată am luat în calcul doar anul în care se desfăşoară Jocurile Olimpice. Iată că de această dată luăm în calcul anul preolimpic, care este extrem, extrem de important. Sper să terminăm odată cu orgoliile şi să înţelegem că sportul nu are nici o legătură cu politica. Este extrem de important să avem buget corespunzător, iar anul acesta am creionat un buget corespunzător federaţiilor, dar şi cluburilor care îşi propun să câştige medalii”, a declarat Bogdan Matei.

Întrebat ce se întâmplă cu federaţiile care nu au primit finanţări din bugetul de anul trecut, ministrul a precizat că va încerca să găsească soluţii pentru toţi cei care fac solicitări în acest sens.

”Celelalte federaţii nu au făcut cerere şi atunci nu avem de unde să ştim necesităţile lor. Am un mesaj pentru dumnealor, să facă cerere către Ministerul Tineretului şi Sportului şi vom încerca în această perioadă, până când vom avea acest buget aprobat, să le asigurăm condiţiile necesare pentru participarea în competiţiile pe care le au în calendar. Îi aştept pe toţi să depună aceste cereri şi vom încerca să le satisfacem toate nevoile dumnealor astfel încât să asigurăm acest proces continuu de pregătire al sportivilor pentru că este extrem de important”, a mai spus Matei.

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Curţii Constituţionale a României (CCR) o sesizare de neconstituţionalitate asupra legii bugetului de stat pe anul 2019.

„Prin modul în care a fost adoptată şi prin conţinutul său normativ, legea menţionată încalcă art. 1 alin. (5), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 47, art. 50, art. 120 alin. (1), art. 135 alin. (2) lit. f) şi art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţie”, a afirmat şeful statului în sesizarea transmisă CCR.

Parlamentul a adoptat în data de 15 februarie proiectul bugetului de stat pe 2019. S-au înregistrat 275 de voturi ”pentru”, 122 – ”împotrivă” şi 2 abţineri.

Bugetul MTS pentru 2019, în cuantum de 658.046.000 lei, cu 95,19% mai mult decât anul trecut, a fost adoptat în forma propusă de Guvern, fără amendamente. AGERPRES