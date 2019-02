Întâlnire de lucru la Arhiepiscopia Ramnicului pentru dinamizarea accesului la educație – în cadrul proiectului „Alege Şcoala – o şansă pentru viitor!”

Preoți de la 5 parohii din Arhiepiscopia Râmnicului, care implementează proiectul „Alege școala – o șansă pentru viitor!”, au primit marți, 12 februarie, echipament electronic, necesar activităților educaționale, din partea Patriarhiei Române și a Fundației World Vision România. Acest proiect adresat copiilor se derulează timp de 36 de luni, prin intermediul Ministerului Educației Naționale, întrucât activitățile educaționale se desfășoară în Biserică și în școală.

În cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, Patriarhia Română, prin Sectorul teologic educațional, și Fundația World Vision România implementează din luna aprilie a anului 2018 proiectul „Alege școala – o șansă pentru viitor!”. Prin derularea proiectului se dorește prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, prin activități educaționale de tip „școală după școală”, școli duminicale, excursii, tabere, sesiuni de lucru pe teme de sănătate, igienă și nutriție, sesiuni de consiliere și educație parentală, dar și prin apropierea copiilor de Biserică, prin formarea duhovnicească.

Astfel, pentru dinamizarea activităților educaționale din cele cinci parohii, cu unitățile de învățământ arondate, a avut loc o întâlnire a preoților de la parohiile vâlcene cu reprezentanții Patriarhiei Române și Fundației World Vision România, pentru analizarea stadiului actual, prezentarea activităților viitoare, dar și a diferitelor necesități și aspecte cu care se confruntă.

„În contextul socio-economic actual, proiectul «Alege școala – o șansă pentru viitor!» este extrem de benefic având în vedere că în România ultimilor ani fenomenul de părăsire timpurie a şcolii tinde să se amplifice. Astfel proiectul nostru vine în sprijinul copiilor din 5 comunităţi din judeţul Vâlcea: Dănicei, Mihăești, Drăgoești, Bujoreni şi Frânceşti, un total de 960 de copii și 50 adulţi. Aceştia vor beneficia de activități remediale și extracurriculare menite să contribuie în special la prevenirea abandonului școlar”, a declarat părintele Constantin Naclad, Managerul proiectului „Alege şcoala – o şansă pentru viitor!”.

La întâlnirea de lucru, care a avut loc în sala „Emaus” a Casei Sfântul Ierarh Calinic, a participat și prof. Elena Roxana Croitoru, inspector școlar proiecte educaționale în cadrul ISJ Vâlcea, care a evidențiat bunele condiții în care se desfășoară proiectul educațional, precum și promovarea activităților derulate în mass-media locală.

Pr. Florin Marica, consilier patriarhal, coordonator al proiectelor „Alege școala!”, a evidențiat necesitatea derulării activităților extracurriculare centrate pe nevoile copiilor, astfel încât să stimuleze mai mult accesul și participarea la procesul educațional.

„În completarea orei de religie, Patriarhia Română, prin proiectele pe care le desfășoară, își propune se refacă legătura copiilor cu o comunitate vie, mărturisitoare și rugătoare. Prin acest proiect educațional ne propunem să-i integrăm pe copii în duhul prieteniei și al comuniunii, să prevenim abandonul școlar în familiile sărace și în cele în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate. De aceea considerăm că prin aceste activități specifice care se derulează în Școală și în Biserică contribuim mai mult la educarea, formarea și pregătirea copiilor pentru viață.”, a precizat pr. consilier patriarhal Florin Marica.

„Duhul în care faci un lucru este mai important decât lucrul însuși”, a spus conf. univ. dr. Adrian Lemeni, consilier patriarhal onorific în cadrul Sectorului teologic-educațional, expert formator în cadrul proiectului.

„În societatea de astăzi este mentalitatea prin care ni se cer performanțe, eficiențe, rezultate foarte vizibile, care au și ele importanța lor, dar adesea devenim prizonierii lucrurilor foarte palpabile, a unor performanțe într-un anumit duh prin care pierdem poate esențialul, pierdem poate ceea ce înseamnă puterea întâlnirii reale cu celălalt. Mai ales atunci când vorbim despre educație cred că este important să avem în vedere această dimensiune a felului în care ne angajăm atunci când suntem implicați în actul educațional. Proiectul «Alege școala – o șansă pentru viitor!» reprezintă o oportunitate extraordinară. Astfel, avem posibilitatea în interiorul unor comunități și unde există anumite dezavantaje să ne confruntăm efectiv cu realitatea așa cum este ea, de multe ori neplăcută. De aceea, contează foarte mult duhul, jertfa pe care suntem dispuși să o investim în ceea ce facem. Cred că foarte mult contează sufletul pe care noi îl punem, întrucât copiii au nevoie de empatie, care este transmisă prin prezență personală, prin ceea ce înseamnă o anumită trăire sufletească”.

Totodată, conf. univ. dr. Adrian Lemeni a reliefat necesitatea cooperării dintre Biserică, Familie și Școală pentru cultivarea unei educații autentice care are perspectiva formării caracterelor puternice.

„Azi, poate mai mult ca oricând, suntem tentați să prezentăm informații peste informații, dar informația nu este echivalentă cu cunoașterea și cu atât mai mult cu caracterul. Un om informat, chiar dacă este actualizat cu ultimele noutăți, nu înseamnă obligatoriu că are un anumit caracter, că are o anumită atitudine care derivă dintr-un caracter puternic. Atunci este foarte importantă educația și în familie, și în școală, și cu atât mai mult la nivel instituțional în Biserică. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că, în educație, investiția este esențială pentru că ea vizează nu formarea unor cetățeni pentru lumea aceasta, ci pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru veșnicie. Ceea ce investim noi în educație, fie material, fie sufletește, nu se cuantifică doar prin reușitele în viață, ci prin formarea unor caractere pentru viață, pentru viitorul copiilor. De aici și specificitatea caracterului creștin. Cineva care se formează pe această linie și are un caracter creștin are în vedere în fiecare situație concretă din viață perspectiva veșniciei, a realității Împărăției lui Dumnezeu”, a explicat Adrian Lemeni, consilier patriarhal onorific.

Din partea Arhiepiscopiei Râmnicului a fost prezent părintele Cristian Bănuță, consilier eparhial al Sectorului Învățământ și Activități cu tineretul, care a transmis cuvintele de binecuvântare ale Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie. Totodată a vorbit despre implicarea Centrului Eparhial pentru buna implementare a proiectului, subliniind faptul că mai multe parohii din municipiul Râmnicu-Vâlcea și din județ au început derularea de activități educaționale cu copiii și tinerii.

La finalul întrunirii, fiecare preot a primit câte un laptop, video proiector și ecran video proiector, cu scopul atragerii copiilor și tinerilor în activitățile educaționale. Cele 5 parohii în care se desfășoară proiectul sunt: Dobrești, comuna Dănicei – pr. Mihai Baciu; Drăgoești 2, comuna Drăgoești – pr. Lucian Drigă; Stupărei, comuna Mihăiești – pr. Mihail Lăcraru; Frâncești 1, comuna Frâncești – pr. Ionuț Rădulescu; Bujoreni, comuna Bujoreni – diac. Cristian Balaci. Tot în cadrul întrunirii, preoții, care până în prezent au lucrat pe bază de voluntariat, au semnat actele de angajare în cadrul proiectului.

Proiectul „Alege școala – o șansă pentru viitor!” este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Componentă 1- Apel: POCU/74/6/18/18/ Operațiune compozită OS.6.2, 6.3, 6.4, 6.6. Beneficiar/Partener: Fundația World Vision România/Patriarhia Română. Numărul de identificare al contractului: POCU/74/6/18/106002.