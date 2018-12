Prefectul Florian Marin: Problemele cetățenilor afectați de prăbușirea de la Ocne vor fi rezolvate până la finele lunii februarie 2019

Miercuri 28.11.2018 , alături de doamna subprefect Aurora Gherghina, am participat în incinta Salinei Ocnele Mari la un eveniment organizat sub auspiciile Ministerului Economiei,de către Societatea Națională a Sării-Salrom , intitulat “Mineritul romanesc in anul Centenarului. Trecut si perspective ” , în organizarea ireproșabilă a Sucursalei Vâlcea,condusă de către domnul director Cristian Miu.

Activitatea s-a bucurat de prezența domnului Constantin Ivan,Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei și a directorului general al Salrom SA, domnul Constantin Jujan.

În cadrul manifestării , în prezența unei numeroase audiențe și în cadrul mirific al Salinei Ocnele Mari,au fost abordate subiecte precum: istoricul exploatarii zacamintelor de substante minerale utile in Romania, noi tehnologii in exploatarea sarii, perspective privind deschiderea unor noi

perimetre de exploatare, tendinte in evolutia pietei, turismul salin, modificarea legislației în domeniul minier.

La finalul manifestării am avut o ședință de lucru la care au participat domnul Secretar de Stat Constantin Ivan,conducerea Salrom SA și a S.C.Conversmin SA, fiind adusă în discuție situația sinistraților de la Ocne, mutați în prezent la Copăcelu, ale căror probleme trenează de foarte mult timp și nu și-au găsit în totalitate rezolvarea. Cei prezenți mi-au precizat faptul că parte din problemele cetățenilor afectați de prăbușirea de la Ocne vor fi rezolvate până la finele lunii februarie 2019.

Florian Marin, prefectul judetului Valcea