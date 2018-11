Constantin Radulescu, presedinte PSD Valcea: FELICITARI BOGDAN MATEI, noul Ministru al Tineretului si Sportului! 

FELICITARI BOGDAN MATEI!

Multumesc deosebitei noastre echipe de parlamentari PSD de Valcea pentru modul cum ne reprezinta si pentru sustinerea totala a proiectelor destinate valcenilor!

Consilierilor judeteni PSD, primarilor PSD, tuturor colegilor din PSD Valcea le multumesc pentru echipa minunata pe care o avem!

Multumesc aliatilor nostri de la nivelul judetului!

MULTUMESC DOMNULUI LIVIU DRAGNEA PRESEDINTELE PSD!

Multumesc tuturor colegilor din CExN!

Numirea colegului nostru Bogdan Matei in GUVERNUL ROMANIEI este un moment important in ceea ce eu as numi … viata PSD VALCEA!

Un ministru valcean in actualul guvern este o victorie a fiecaruia dintre cei mentionati!

Sa nu il uitam nici pe George Mihailescu cel care conduce RNP in aceasta perioada si pe care de asemenea il felicit!

Am spus-o si o spun ca sunt onorat sa conduc aceasta organizatie si increderea colegilor mei m-a responsabilizat si ambitionat sa propun masuri si strategii prin care sa convingem valcenii ca actionam in logica binelui!

Spitale renovate, in curs de renovare, in proiectare;

Unitati de invatamant modernizate sau in curs de modernizare;

Infrastructura reabilitata cu bani guvernamentali sau europeni, drumuri aflate in executie sau in licitatie;

Proiecte noi la care se lucreaza;

Muzee pentru care s-au atras fonduri guvernamentale si europene si care vor intra in lucrari specifice;

Investitii in infrastructura pentru turismul monahal si turismul general in VALCEA – JUDETUL TURISMULUI TOTAL!

Sprijin direct pentru miscarea sportiva pe diverse domenii la nivel de judet;

Sprijin pentru organizarea unor festivaluri culturale populare si muzicale;

A renascut in cadrul unui ONG

FANFARA JUDETEANA VALCEA in care activeaza aproape integral CADRE MILITARE IN REZERVA.

Fonduri atrase pentru remedierea efectelor unor calamitati;

Sprijin si colaborare alaturi de primariile din judet pentru atragerea de bani guvernamentali si europeni;

Fonduri guvernamentale si europene atrase pentru reabilitarea si modernizarea unor institutii de protectie sociala;

ACESTEA SUNT CATEVA REPERE DINTR-UN TABLOU in valoare de aproape 10.ooo MILIARDE DE LEI VECHI bani pe care am reusit sa ii atragem IN DECURSUL A DOI ANI alaturi de echipa actuala de la CONSILIUL JUDETEAN VALCEA!

Continuam sa facem fapte bune pentru valceni!

Constantin Radulescu, presedinte PD Valcea