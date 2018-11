Ramnicu Valcea crede in minuni! Pera: „Am dat calculele peste cap in acest sezon”. Liderul Ligii Nationale mai are nevoie de un succes la sapte goluri cu Ikast pentru a termina perfect anul 2018 

SCM Ramnicu Valcea are de remontat duminica un ecart de sase goluri dupa jocul tur cu Ikast Herning, 16-22 in Danemarca, in turul 3 preliminar al Cupei EHF. Returul este programat maine, de la ora 15.30 in Sala Sporturilor Traian, iar biletele s-au epuizat de aseara.

Tehnicianul valcencelor, Florin Pera spera ca echipa sa dea calculele hartiei peste cap, asa cum a reusit si in Liga Nationala. „Suntem pe locul 1 in campionat, nu e putin lucru, suntem surpriza campionatului, am dat calculele peste cap castigand Supercupa si apoi in deplasare cu CSM Bucuresti. Eu am convingerea ca victoria de la Cisnadie va da moral fetelor si impreuna cu publicul minunat de la Valcea putem intoarce rezultatul cu Ikast. Ratarile ne-au costat in tur, am avut 15 ratari din situatii clare, nu cred ca mai putem repeta evolutia din Danemarca, noi ne-am obisnuit suporterii cu rezultate foarte bune pana la jocul tur cu Ikast. Eu am incredere in fete, daca vom fi concentrati la finalizare, vom avea o aparare exacta si vom fi fi motivati, putem intoarce rezultatul, desi nu e deloc usor”, a anuntat antrenorul Florin Pera, conform prosport.ro

Internationala din poarta Valcii, Yuliya Dumanska are experienta unor calificari intoarse in retur din sezonul trecut, cu SCM Craiova, tot in Cupa EHF. „In trecut am experienta unor rezultate remontate, am mai intors patru goluri si in retur am castigat la diferenta de cinci. Nu ne-am asteptat sa pierdem in Danemarca la sase goluri, a fost un joc greu. Acum imi doresc sa castigam la sapte goluri, va fi un joc foarte interesant, dar este o provocare pentru mine” .

Florin Verigeanu, presedintele sectiei de handbal de la SCM, este si el optimist, dar subliniaza ca va fi alaturi de jucatoare, indiferent de rezultat: „Cred ca a fost un accident in Danemarca, am avut un joc fara consistenta, evolutia de acolo nu va fi repetata si duminica. Fetele vor gasi solutii sa inscrie mai mult si sunt convins ca nu vom mai rata atatea ocazii ca la Ikast. Noi nu ne-am pierdut sperantele la calificare! Avem un nucleu foarte bun, nu vrem sa mai aducem jucatoare in acest an, cu acest lot jucam pana la finalul campionatului, poate din vara vom mai aduce 1-2 jucatoare. Toti visam si la titlul national, dar e foarte greu, suntem constienti ca CSM are un lot mult mai valoros, dar speram si noi, am avea satisfactia ca am muncit bine. Fanii nostri minunati ne dau putere, chiar daca uneori pierdem o lupta, ei merita toate aceste rezultate si chiar mai mult”.

Alaturi de Valcea, alte doua echipe din Romania incearca duminica sa se califice in grupele Cupei EHF. SCM Craiova porneste de la 19-17 in returul cu Borussia Dortmund, iar Magura Cisnadie de la 24-29 cu Zvezda Zvenigorod. Jocurile sunt pe teren propriu, incepand cu ora 18:00.