Judecătorul Bogdan Mateescu „Matileţ” are şansa de a intra în istorie drept primul membru ales al CSM… sancţionat disciplinar

Judecatorul Bogdan Mateescu din CSM, cunoscut in sistem si sub numele de “Bobita” sau “Matilet”, are sansa de a intra in istorie. Nu neaparat pentru cine stie ce activitate pe care a derulat-o in Consiliul Superior al Magistraturii, ci ca fiind primul membru ales al CSM sanctionat disciplinar. Primul pas a fost deja facut. Inspectia Judiciara a declansat cercetarile impotriva judecatorului Bogdan Mateescu, dupa comentariile pe care acesta le-a facut la adresa CCR si la adresa judecatorului Petre Lazaroiu din CCR, dupa ce Curtea a stabilit ca Laura Kovesi trebuie revocata din functie. Ancheta vizeaza posibila comitere de catre “Matilet” a abaterii disciplinare prevazuta de art. 99 lit. a) din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Este vorba despre “manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu”.

Anuntul privind declansarea cercetarilor disciplinare a fost facut chiar de Bogdan Mateescu pe pagina sa de Facebook, acesta precizand ca sesizarea impotriva sa apartine judecatorului Petre Lazaroiu de la Curtea Constitutionala a Romaniei. Acelasi Mateescu a tinut sa se dea insa cocos si sa sublinieza ca va continua sa isi exprime opiniile, inclusiv in legatura cu Inspectia Judiciara. Prin aceasta din urma precizare privind Inspectia Judiciara probabil ca Mateescu incearca sa se victimizeze si sa sugereze ca, vezi Doamne, ar fi victima unei razbunari din partea Inspectiei dupa comentariile pe care le-a facut la adresa acestei institutii. Desigur, ramane acum de vazut decizia Inspectiei Judiciare, mai exact daca aceasta il va trimite sau nu in judecata disciplinara pe Bobita. Iar daca o va face, acesta va ajunge la mana colegilor sai din cadrul Sectiei pentru judecatori a CSM care vor stabili daca va fi sau nu sanctionat disciplinar.

Iata anuntul judecatorului Bogdan Mateescu din CSM:

„Va spuneam ca eu cred sincer in ideea de transparenta si ca nu am nimic de ascuns. In aceasta linie de consecventa, aduc la cunostinta tuturor, in special colegilor mei, ca azi, 26.10.2018, am primit rezolutia Inspectiei Judiciare prin care, la 21.09.2018, s-a dispus inceperea cercetarii disciplinare impotriva mea ca urmare a sesizarii domnului Lazaroiu Petre, judecator CCR, care reclama savarsirea a patru abateri disciplinare printr-o postare pe pagina mea de facebook din data de 31.05.2018. Inspectorul judiciar a apreciat ca exista indiciile savarsirii uneia dintre ele, prevazuta de art 99 lit. a din Legea 303/2004. Nu am primit vreo solutie cu privire la celelalte reclamate. Consider ca este corect sa fie cunoscut acest fapt desi ma bucur de protectia confidentialitatii procedurii disciplinare, intrucat voi continua in mod asumat sa am luari de pozitii prin prisma competentei decurgand din calitatea de membru ales al CSM, referitoare inclusiv la Inspectia Judiciara. Procedura disciplinara isi va urma cursul firesc, potrivit legii, iar eu imi voi exercita fara rezerve dreptul la aparare tot in conditiile prevazute de lege”.

Sursa: luju.ro