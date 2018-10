O firma cu cifra de afaceri 0 lei si 2 angajati castiga contracte de zeci de miliarde de lei la ABA Olt 

Justificarea atribuirii contractului fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2014/24/UE

(selectati optiunea relevanta si prezentati o explicatie)

1. Justificarea alegerii procedurii negociate fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE

Nicio oferta sau nicio oferta/cerere de participare adecvata ca raspuns la: o licitatie deschisa

o licitatie restransa Produsele în cauza sunt fabricate exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare în conditiile prevazute de directiva (numai pentru bunuri) Lucrarile, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru urmatorul motiv: absenta concurentei pentru motive tehnice

scopul achizitiei este crearea sau achizitionarea unei opere de arta sau reprezentatii artistice unice

protectia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuala Extrema urgenta determinata de evenimente care nu puteau fi prevazute de catre autoritatea contractanta si în conformitate cu conditiile stricte prevazute de directiva Livrari suplimentare efectuate de furnizorul initial comandate în conditiile stricte prevazute de directiva Lucrari/servicii noi, constituind o repetare a lucrarilor/serviciilor existente si solicitate în conformitate cu conditiile stricte prevazute de directiva Contract de servicii care va fi atribuit castigatorului sau unuia dintre castigatori conform regulilor unui concurs de proiecte Achizitie de produse cotate si achizitionate pe o piata de marfuri Cumpararea de produse sau servicii în conditii deosebit de avantajoase de la un furnizor care îsi înceteaza definitiv activitatile comerciale

de la lichidatorul dintr-o procedura de insolventa, un concordat preventiv sau o procedura de aceeasi natura prevazuta în legislatia sau reglementarile nationale

2. Alte justificari ale atribuirii contractului fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Achizitia nu se încadreaza în domeniul de aplicare al directivei