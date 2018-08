COMUNICAT DE PRESA privind incheierea proiectului: „Getting to know each other!”

Asociatia INITIATIVE SOCIALE [AIS] impreuna cu partenerii transnationali:

SCAMBIEUROPEI din Italia, HELLENIC YOUTH PARTICIPATION [HYP] din

Grecia, EUROPEJSKA FUNDACJA EDUKACYJNO-SPORTOWA [EFES] din Polonia,

ASOCIACION DESES 3 din Spania si GAZIANTEP LOCAL YOUTH GROUP [GLYG]

din Turcia, anunta incheierea proiectului „Getting to know each other!”.

Acest proiect a fost finantat de catre Comisia Europeana prin programul

„Erasmus +”, Actiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor in scop educational – Proiect de

mobilitate pentru tineri si pentru lucratorii de tineret.

Proiectul „Getting to know each other!” a fost un proiect conceput de si pentru

tineri pentru a facilita interelationarea culturala, dezvoltarea personala si cooperarea sub

forma unui schimb de tineret multilateral care a fost implementat in perioada 01.02.2018 –

31.08.2018, iar mobilitatea acestui proiect a avut loc in orasul Horezu din judetul Valcea, in

perioada 25.04.2018 – 05.05.2018.

Beneficiarii directi ai acestui proiect au fost 36 de tineri, cu varsta cuprinsa intre 18-30 ani

(inclusiv 6 grup lideri), din cele 6 tari partenere. Activitatile schimbului de tineret s-au

desfasurat pe durata a 9 zile si au fost implementate prin metode de educatie non-formala

prin care s-a urmarit: cresterea implicarii tinerilor in comunitatile din care fac parte,

schimbul de cunostinte si experiente, dezvoltarea de competente in activitati care implica

crearea unor obiecte handmade, dezvoltarea competentelor sociale, interculturale,

promovarea creativitatii, a traditiilor si a obiceiurilor nationale.

Locul desfasurarii mobilitatii a fost localitatea Horezu, judetul Valcea, unde

participantii au avut ocazia sa colaboreze, sa comunice intr-o maniera activa si constructiva si

sa descopere diversitatea culturala a fiecarei tari participante. Astfel, cei 36 de tineri au avut

posibilitatea participarii in activitati comune cu tineri din alte tari si au beneficiat de

diversitatea experientei socio-culturale a fiecarei tari de trimitere a tinerilor pentru a crea un

concept comun.

Obiectivele specifice ale acestui proiect au fost urmatoarele:

OS1: Cresterea gradului de constientizare a 36 de tineri din 6 tari diferite asupra necesitatii

dezvoltarii competentelor sociale, interculturale in contextul european actual, pe parcursul

mobilitatii.

OS2: Dobandirea de noi competente cheie pentru 36 de tineri pe parcursul mobilitatii.

Acestea vor fi dobandite/dezvoltate prin metodele de educatie non-formala pe parcursul

mobilitatii.

OS3: Integrarea sociala a 12 tineri cu oportunitati reduse. Prin implicarea in proiect, acestia

se vor simti integrati social, vor capata incredere in ei, vor dobandi competente cheie care sa

ii ajute pe viitor in viata activa.

OS4: Promovarea sentimentului de solidaritate si toleranta printre tinerii participanti pentru

a facilita coeziunea sociala la nivelul UE pe parcursul mobilitatii.

OS5: Dezvoltarea si mentinerea partenerialtului strategic incheiat intre promotorii

prezentului proiect.

In urma acestui proiect au fost obtinute o serie de rezultate. Astfel, exista rezultate

directe intangibile ale acestui proiect precum cresterea gradului de implicare activa a tinerilor

in comunitatiile din care fac parte fapt ce conduce la imbunatatirea standardelor europene

precum si cresterea unei constientizari potrivite asupra altor culturi, acest lucru fiind realizat

prin implicarea tinerilor din mai multe tari. De asemenea, in cadrul acestui proiect a fost

facilitat schimbul intercultural, schimbul de valori nationale dar mai ales schimbul de idei,

sustinandu-se astfel dialogul si legaturile interculturale prin implicarea activa a tututor

tinerilor in activitatile proiectului.

In ceea ce priveste rezutatele directe tangibile au fost obtinute urmatoarele: obiectele/

produsele/ ornamentele din hartie obtinute in urma activitatilor acestui proiect si blogul

schimbului. Un alt rezultat tangibil obtinut, in urma acestui schimb, este o colectie de 6

tutoriale sau filmulete ”how-to” prin care cei interesati pot invata tehinca Origami de creatie

si constructie specifica fiecarui obiect.

Proiectul a produs schimbari in modul de viata al participantilor. Acestia au dezvoltat

competente sociale, interculturale, au fost incurajati sa participe mai activ in activitatile de

voluntariat in asociatiile partenere si in comunitatile din care fac parte, sa promoveze valorile

comune si responsabilitatea sociala, sa participe la alte mobilitati sau proiecte europene in

viitor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa accesati: https://origami-youthexchange.

blogspot.com/