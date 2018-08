Două zile de distracţie şi voie bună pregătite de Primăria Băbeni cu ocazia Festivalului folcloric pastoral „La Izvorul Dorului”

Consiliul Local şi Primăria orașului Băbeni, în colaborare cu Casa de Cultură „Dragoș Vrânceanu” din localitate, organizează în zilele de 1 și 2 septembrie 2018, a 47-a ediție a Festivalului Folcloric Pastoral „La Izvorul Dorului”. Primarul Ștefan Bogdan spune că băbenarii prețuiesc și respectă tradițiile străvechi și în fiecare an păstrătorii de folclor își prezintă portul popular. Și în acest an, primăria are multe manifestări culturale și vor debuta de joi, 30 august, cu Memorialul Gheorghe Oprițescu și un turneu de fotal al tinerilor fotbaliști, în sala de sport a Liceului. Sâmbătă, începând cu orele 12.00, vor avea loc: vernisajul taberei de pictură „Ortodoxie şi artă” – ediţia a XIVI-a; premierea laureaţilor Concursului naţional de poezie „Dragoş Vrânceanu” – ediţia a VIII-a și un simpozion cu tema „tradiţionalism si modernism in poezia lui Dragoș Vrânceanu”. De la orele 17.00, în parcul central, va urma un program artistic susținut de interpreți de muzică populară și ușoară cu Ansamblul Rapsodia Vâlceană, Marius Tugulescu, Elena Ghițulete, Ana Maria Cârjan, Alin Pavelescu, Anne Mary și Anna Lesko. Duminică, la 10.30, va avea loc deshiderea oficială a Festivalului, cu premierea cuplurilor care sărbătoresc nunta de aur, prezentarea ansamblurilor participante, parada portului popular și spectacole ale ansamblurilor din județele Vâlcea, Sibiu, Gorj, Argeș și Olt. După orele 17.30 vor concerta Aurelian Adam și Elena Olariu, Georgel Nucă, Adina Roșca și Cătălin Doinaș, Carmen Șerban, Claudia Pavel și Connect-R. Festivalul se va încheia la orele 23,00 cu un foc de artificii.