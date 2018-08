Membrul CSM, Bogdan Mateescu, a declanşat un alt război cu presa

Membrul CSM, Bogdan Mateescu, şi fost preşedinte de tristă amintire al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, atrage atenția asupra unor scurgeri de informații privind verificarea de către Inspecția Judiciară a unor magistrați, menționând că aceste situații ar trebui analizate atent, având în vedere că procurorii și judecătorii și-au exprimat îngrijoarerea. Reacția vine după ce informațiile potrivit cărora procurorii militari din dosarul 10 august fac obiectul unor verificări au fost prezentate de mass-media pe surse, iar ulterior confirmate de Inspecția Judiciară. „Vad in ultimul timp din ce in ce mai multe stiri in legatura cu efectuarea unor verificari prealabile de catre Inspectia Judiciara, prezentate a fi declansate in urma unor sesizari sau autosesizari. Inclusiv eu am fost avertizat public prin intermediul unui anumit site ca sunt obiectul unor verificari, anterior oricarei instiintari oficiale, informatie care s-a dovedit ulterior ca este reala. Vreau sa reamintesc tututor existenta GHIDULUI PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA, aprobat de CSM. Astfel, potrivit art. 48 ind. 2 din capitolul III ind. 1, comunicarile din oficiu pot viza doar faptul exercitarii actiunii disciplinare, toate celelalte, legate de procedurile prealabile sesizarii Sectiei CSM efectuandu-se exclusiv la cerere, in temeiul legii informatiilor publice. Cu toate acestea, observ ca entitati din presa sunt foarte inspirate, formuland cereri punctuale, confirmate intr-un timp mai scurt sau mai lung. Alteori, informatia despre verificari prealabile sau cercetari disciplinare este prezentata in media mai intai „pe surse” si apoi este prezentatata drept confirmata de catre Inspectia Judiciara, la cererea institutiilor media. Reamintesc punctul meu de vedere, pe care mi-l mentin, in legatura cu scurgerile de informatii illo tempore din dosare penale, in sensul criticarii acestei practici. Aceasta fiind convingerea mea, consecvent fiind, nu pot sa nu remarc anumite situatii atipice, anormale, in legatura cu aparitia unor informatii legate, de aceasta data, de procedurile disciplinare vizandu-i pe magistrati in cazuri concrete, oricare ar fi acestia. Un inculpat este prezumat drept nevinovat pana la o hotarare definitiva de condamnare. Cu atat mai mult un magistrat nu poate fi etichetat din perspectiva disciplinara pana la o hotarare definitiva de sanctionare. Cred sincer ca aceste situatii trebuie sa fie atent analizate, tot mai multi colegi mi-au marturisit ingrijorarea din perspectiva independentei lor”, scrie Bogdan Mateescu pe un site de socializare.