Omul de afaceri Stefan Vuza a primit unda verde de la Comisia Europeana sa cumpere Oltchim, cel mai mare combinat chimic din Romania.

Compania Oltchim a fost infiintata in anul 1966 si s-a numit, initial, Combinatul Chimic. Dupa 1990, a fost transformata in societate pe actiuni, iar in 1997 a fost chiar listata la bursa. Avand statul actionar majoritar, afacerile Oltchim au mers, insa, din rau in mai rau. In 2012, compania era deja sufocata de datorii , avand de platit peste 2,5 miliarde de lei catre mai multe societati, dintre care unele de stat, cum ar fi Salrom si CFR Marfa

S-a incercat, atunci, privatizarea Oltchim, dar cel care ar fi trebui sa o cumpere – fostul patron de presa Dan Diaconescu – n-a mai facut pana la urma dovada ca are banii necesari. Ulterior, cel care s-ar fi dorit salvator al companiei de stat a ajuns la inchisoare.

In cele din urma, in 2013, pe cand ministru al Economiei era Varujan Vosganian, Oltchim a intrat in insolventa si a trecut in administrarea speciala a Rominsolv (unde lucreaza si avocatul Gheorghe Piperea) si a BDO Business Restructuring.

Ulterior, s-a trecut la vanzarea pe pachete a Oltchim. In luna octombrie a anului trecut, potrivit unui document postat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, Oltchim informa ca:

„In contractul de vanzare de active, incheiat intre Oltchim si Chimcomplex Borzesti (firma omului de afaceri Stefan Vuza – n.red.), cu privire la pachetele 1-5 si partial, pachetul 7, pretul tranzactiei reprezinta echivalentul in lei al sumei de 127 milioane euro, respectiv 582.345.800 lei, la care se adauga TVA-ul aplicabil, acoperind activele transferate, in cadrul contractual aplicabil.”

Miercuri, Chimcomplex Borzesti a emis un comunicat de presa prin intermediul caruia informeaza ca a primit unda verde pentru incheierea tranzactiei de la Comisia Europeana.

„Directoratul General pentru Concurenta din cadrul Comisiei Europene a emis recent Scrisoarea de Confort privind procedura de vanzare a activelor Oltchim SA de catre Chimcomplex Borzesti. (…)

In ultimele doua luni s-au finalizat auditurile si rapoartele de Due Diligence facute de PricewaterhouseCoopers (P.W.C) si Jacobson Londra si au fost oferite potentialilor finantatori, care in urmatoarele saptamani vor face ofertele angajante”., informeaza compania.

Presedintele Consiliului de Administratie al Chimcomplex Borzesti, Virgiliu Bancila, a declarat ca Oltchim va fi pe maine bune si ca in curand industria chimica romaneasca va renaste.

„Incheierea cu succes a acestei tranzactii este de importanta capitala pentru relansarea industriei chimice din Romania, avand ca obiectiv integrarea si dezvoltarea unui complex industrial ce va deveni unul dintre cei mai importanti jucatori din industria chimica romaneasca si din Europa de Sud Est.

Ramura chimiei este de importanta strategica pentru Romania si merita sa fie sustinuta de toti factorii de decizie, deoarece asigura pe orizontala dezvoltarea intregii economii. Ne referim aici la: procesarea gazelor, unde Romania exceleaza, la consumul de energie electrica ce se produce in tara (acum exportam energie electrica din lipsa de consumatori mari industriali) si la miile de locuri de munca. Vom reconstrui, in sfarsit, mandria de a fi chimist in Romania prin salarii decente, asigurate de investiile ce vor urma, respectiv 117 milioane euro in primii 3 ani dupa achizitia Oltchim si de 450 milioane euro incepand cu anul 4″, a spus Virgiliu Bancila, presedinte CA Chimcomplex.

Tranzactia va fi monitorizata de senior advisorul Deloitte Londra.

Dupa cumparare, Stefan Vuza va crea Compania Romana de Chimie, din care vor face parte Oltchim Ramnicu Valcea si Chimcomplex Borzesti.