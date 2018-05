Parlamentarii Dumitru Lovin (ALDE), Romulus Bulacu (PNL) si Cristian Buican (PNL) toaca banii statului de pomana!

Parlamentarii valceni Dumitru Lovin (ALDE), Romulus Bulacu (PNL) si ultimul, dar nu si cel din urma la nivel de (in)competenta – Cristian Buican (PNL) toaca banii statului de pomana! Sa-i luam pe rand, la nivel succint. Dumitru Lovin, ajuns deputat la varsta senectutii, prin sustinerea omului de afaceri Ilie Virgil Bica, nu s-a evidentiat cu nimic in acest an si jumatate de Parlament. Nimic notabil, nimic memorabil! Activitatea sa este o mare necunoscuta pentru valceni (ca doar nu ia cineva in seama aburelile transmise de Nea Tache din cand in cand, ca mari realizari, de fapt praf in ochii alegatorilor!). Romulus Bulacu inca nu si-a revenit din euforia sinecurei de senator pentru care a cotizat din greu (legal si… mai stie el si Tara Lovistei cum…). Omul e, sincer, aerian, in alte vremuri, in alta tara – nu ar fi ajuns in vecii vecilor senator. Amin! Buican – se stie: tartorul tartorilor galbeni! Capo di tutti capi Don Cristiano dal Paese del Cacciatore. Am scris n articole despre ipochimen, asa ca alte comentarii sunt de prisos…

Tiberiu Pirnau