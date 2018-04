Atmosphere-Residence, un proiect urbanistic de poveste aflat in plina dezvoltare

La ora actuala exista multe domenii care s-au dezvoltat foarte bine in ultimul deceniu, cel imobiliar fiind fara doar si poate situat undeva in topul listei vand in vedere ca locuintele noi si vechi se afla inca la mare cautare. O locuinta reprezinta o investitie foarte importanta, astfel ca este absolut firesc ca toti cei care intentioneaza sa faca astfel de tranzactii sa aiba totodata si cateva exigente cu privire la locuintele pe care intentioneaza sa le achizitioneze. Acesta este unul dintre motivele principale pentru care multi dintre cei care vor sa devina proprietari de locuinte isi focuseaza actualmente atentia inspre apartamentele noi pe care astazi le pot regasi cu usurinta in cadrul ansamblurilor rezidentiale. Locuintele noi au devenit foarte atractive pentru cumparatori avand in vedere ca acestea vin de obiecei la pachet cu o serie larga de avantaje.

Preturile locuintelor au oscilat destul de mult in ultimii ani, astfel ca in timp ce locuintele vechi si-au pastrat in mare parte preturile la acelasi nivel, locuintele noi din cadrul ansamblurilor rezidentiale dispun astazi de preturi din ce in ce mai avantajoase. Atmosphere-Residence este un ansamlu rezidential localizat in Sebes care desi se afla inca in stadiu de constructie, reprezitna un proiect urbanistic de poveste foarte indraznet. Ce face Atmosphere-Residence atat de special? Iata cateva detalii importante in acest sens.

Atmosphere-Residence este mai mult decat un simplu ansamblu rezidential, este un proiect imobiliar construit cu suflet.

Spre deosebire de multi dezvoltatori care construiesc doar pentru a vinde, Atmosphere-Residence este un ansamblu rezidential din Sebes care a fost proiectat in asa fel incat sa ofere locatarilor o calitate a vietii mult imbunatatita. In acest sens, dezvoltatorii au realizat numeroase investitii atat in ceea ce priveste calitatea materialelor utilizate in ceea ce priveste constructia, precum si in ceea ce priveste siguranta muncitorilor in teren, prin achizitionarea de echipamente de protectie de calitate. In contextul dat, Atmosphere-Residence am putea spune, este unul dintre acele ansambluri rezidentiale construite cu suflet, pentru toti acei oameni care isi doresc liniste si relaxare la cele mai inalte standarde atunci cand vine vorba despre caminele lor.

Atmospehere-Residence, un ansamblu rezidential, zeci ce avantaje pentru orice proprietar.

Atunci cand vorbim despre locuine, unul dintre lucrurile care ne trec prima data prin minte este confortul si linistea. Aceste doua aspecte sunt fara doar si poate lucrurile pe care numai o locuinta le poate oferi unui proprietar. Atmospehere-Residence este un proiect care a luat nastere cu scopul de a putea oferi proprietarilor accesul la o viata cu totul si cu totul diferita, motiv pentru care aici se regasesc spatii verzi in care acestia se pot relaxa corespunzator, spatii de joaca pentru copii, locuinte spatioase si compartimentate inteligent, precum si vecini mereu responsabili si prietenosi. Toate aceste lucruri pot asigura fara doar si poate o calitate a vietii mult mai bina decat in cadrul apartamentelor clasice unde nu de putine ori intalnim vecini morocanosi si unde lipsa locurilor de parcare si a spatiilor de joaca pentru copii au devenit niste reale probleme.