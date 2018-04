De ce nu are ursul coada la Ramnicu Valcea? Despre logo si eseu, grafician si jurnalist…

Probabil ca daca Primaria Municipiului Ramnicu Valcea ar fi organizat un concurs de eseuri pe orice tema, mi-ar fi trecut prin minte sa particip si eu, sa-mi incerc talentul literar. Doar sunt ziarist de atatia ani si ma pricep cat de cat, zic eu, la scris, la legat frazele intre ele, in texte mai mult sau mai putin armonioase. Deocamdata, Primaria Ramnicului nu a organizat, din pacate, un astfel de concurs. A organizat concursuri pe diferite teme: cel mai gospodar administrator de bloc, cel mai bun logo pentru un anumit eveniment etc. Nefiind administrator si nici grafician nu mi-a trecut prin minte sa particip la aceste concursuri. Bineinteles ca, de-a lungul anilor, am colaborat cu multi tehnoredactori si graficieni talentati si as fi putut sa ies in fata cu un logo ultra-wow realizat de acesti profesionisti. Le-am lasat, insa, ocazia tinerilor cu-adevarat talentati din Valcea, elevilor de la Liceul de Arta sau de la orice alta scoala, sa se afirme. Eu asa am inteles sensul acelui concurs! Oricum, felicitari graficianului!

Tiberiu Pirnau