Motociclist mort pe Valea Oltului, după ce a intrat sub un tir. Acul vitezometrului s-a oprit la 200 km/h

Tirul sub care a intrat motociclistul şi vitezometrul motocicletei care s-a oprit la 200 km/h, Foto: Poliţia Vâlcea

Un accident rutier grav s-a petrecut astăzi, 31 martie, pe Valea Oltului. Un motociclist şi-a pierdut viaţa, după ce, din cauza vitezei excesive, a intrat sub roţile unui tir.

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Vâlcene, Sandra Dăscălete, ne-a adus la cunoştinţă că victima accidentului petrecut pe Valea Oltului are 41 de ani şi este din Bucureşti. Motociclistul se grăbea să ajungă acasă, când a pierdut controlul vehiculului şi a intrat sub roţile tirului care venea din sens opus, într-un accident produs pe DN 7. Nu a avut nici o şansă de supravieţuire. – Ştirea iniţială – Accidentul produs pe DN 7, pe Valea Oltului, sâmbătă dimineaţa, a fost cauzat de viteza excesivă, susţin poliţiştii de la Rutieră. La kilometrul 202, în zona Lotrişor, din judeţul Vâlcea, pe fondul vitezei, un motociclist care venea dinspre Sibiu spre Râmnicu Vâlcea a pierdut controlul vehiculului. Motocicleta a intrat sub un tir care venea din sens opus. Potrivit purtătorului de câvânt al IPJ Vâlcea, Sandra Dăscălete, vehiculul pe două roţi este înmatriculat cu numere de Cluj. După cum se vede şi în fotografia trimisă de Poliţia Vâlcea, acele vitezometrului motocicletei s-au oprit la 200 km/h. Vom reveni cu amănunte.

