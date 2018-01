Remus Borza: Impozite si pentru lei, nu doar pentru catei! 

Toti cetatenii sunt egali in fata legii. Nimeni nu este mai presus de lege. Asa scrie la Constitutie si tot asa isi incheie, apoteotic, fiecare comunicare reprezentantul SUA la Bucuresti, atunci cand ne da lectii de democratie, justitie si moralitate. Imunitatile de orice fel dauneaza grav societatii. Si cel mai mult dauneaza imunitatile fiscale care genereaza o evaziune fiscala de vreo 17 miliarde de euro anual si un deficit al fondului national de pensii de 4 miliarde euro, acoperit in fiecare an de la bugetul de stat, adica din banii romanilor care inteleg sa-si plateasca impozitele.

Povara fiscala trebuie in mod just si echitabil impartita pe umerii fiecarui contribuabil, fie el chiar si persoana fizica, dezvoltator imobiliar, aparator al legii, purtator de vorbe, mazgalitor de cuvinte, deontolog, justitiar, aparator al dreptei credinte, etc. Oricum, din totalul veniturilor bugetare colectate, darile persoanelor fizice reprezinta mai putin de 5%, adica vreo 12 miliarde lei.

Azi, Romania se poate lauda cu un nivel mai mult decat rezonabil al fiscalitatii. Doar 10% impozit pe venit (redus de la 16%), doar 19% tva (redus de la 24%), doar 37% contributii sociale (reduse de la 42%), doar 16% impozit pe profit, fata de o medie de 25% in Europa sau 38% in SUA. In ianuarie 2017 s-au eliminat 102 taxe tocmai pentru a scuti cetateanul de stat la interminabile cozi, de indurat umilinta administrata de niste functionari blazati si de cele mai multe ori irascibili. Chiar daca am redus mult nivelul fiscalitatii, gradul de conformare voluntara a contribuabilului roman nu a crescut. Sunt multi care cred si azi ca avem impozite multe si mari. Pentru ei si un singur impozit de 1% ar fi mult. Pentru ca ei s-au obisnuit de zeci de ani sa plateasca 0 impozite. Doar ca platind 0 impozite nu ar trebui sa ne mai surprinda ca avem 0 km de autostrazi, 0 spitale noi, 0 scoli noi. Din impozitele platite de toti romanii se finanteaza marile sisteme publice: invatamant, cercetare, sanatate, cultura, armata, administratie, infrastructura. “Optimizarea fiscala” a devenit un sport national. Il practica toata lumea, multinationale, companii cu capital romanesc, persoane fizice. De pierdut, pierde bugetul de stat si implicit noi toti.

Nici nu a inceput bine anul ca ne si dam de ceasul mortii. Vine sfarsitul lumii. Trebuie sa completam Formularul 600. Si repede, adica pana la 31 ianuarie si exact, adica cu toate veniturile realizate in 2017. Imposibil. Asa a inceput o veritabila isterie nationala. De vina, ca de obicei, ANAF.Presedinta ANAF a avut proasta inspiratie sa dea un ordin,respectiv 4140/29 decembrie 2017 menit sa le strice sarbatorile unor baieti cu imunitate fiscala.Mai sa le ramana caltabosu in gat.Tocmai cand isi faceau bilantul, cat au mai scos din cantatul pe la nunti,taieri de mot,parastase si alte paranghelii,din dezvoltari imobiliare,din consultanta,din mintit poporu cu televizoru,sa vii sa le bagi sub nas Declaratia 600.Tupeu pe capul fiscului.Si-a luat-o cu varf si indesat de la corul bocitoarelor din presa.In fata unei atare ofensive,PSD prin vocea intaistatatorului Liviu,a dat inapoi.A prorogat depunerea formularului intr-o prima etapa pana la 31 martie,si ulterior pana la calendele grecesti.Baietii destepti au invins si de data asta.

Sa vedem acum ce prevedea odiosul ordin.Obligatia completarii unei Declaratie cu privire la veniturile realizate in 2017 de cei cu profesii liberale( avocati,notari,executori judecatoresti,mediatori,practicieni in insolventa,consultanti),dezvoltatori imobiliari pe persoana fizica,persoane ce obtin venituri din contracte de drepturi de autor(artisti,manelisti,ziaristi).Niste oropsiti ai sortii cu totii.Scopul completarii acestui formular? Stabilirea obligatiilor de plata aferente CAS si CASS pe 2018. Completand acest formular puteai opta pentru plata contributiilor sociale raportate la venitul real sau la salariul minim pe economie,care este in 2018 de 1900 lei.Cinci milioane de romani sunt angajati cu contract de munca.Ca atare platesc contributii sociale raportat la salariu.De exemplu un inginer cu un salariu de 10 000 lei plateste contributii sociale de 3500 lei,un medic primar cu un salariu 15 000 plateste contributii sociale de 5250 lei.Sunt oameni care muncesc in conditii grele,in ture sau noaptea.Daca tot suntem egali in fata legii,normal ar fi ca si cei vizati de Ordinul 4140/2017 sa plateasca contributii sociale raportat la venitul real.Sper ca realizati ca toate aceste persoane realizeaza venituri de peste 1900 lei lunar.Cu toate astea au posibilitatea sa plateasca contributii sociale raportat la salariul minim pe economie,adica 665 lei pe luna.Dar nu e bine nici asa.Observ ca deontologia merge mana in mana cu ipocrizia,manipularea si minciuna.Formularul 600 nu s-a nascut anul trecut intre Craciun si Revelion,cum in mod eronat lasa unii sa se inteleaga.Avocatii,executorii judecatoresti,notarii,mediatorii,consultantii completeaza declaratia 600 incepand cu 1 iulie 2012,data de la care ANAF a preluat colectarea si adminstrarea contributiilor sociale.Ordinul 4140/2017 extinde sfera de aplicare la inca doua categorii profesionale: cei care obtin venituri din cedarea folosintei unei proprietati si cei care obtin venituri din drepturi de autor.In total doar vreo 3500 de contribuabili! Dar care sunt dupa cum s-a vazut extrem de vocali si convingatori.

Pentru cei din mafia imobiliara,care construiesc pe persoana fizica zeci si sute de apartamente pe care ulterior le vand platind un impozit de doar 3% fata de 16%, un tva de 5% fata de 19%,PNL a promovat in Parlament, pe 21 decembrie 2017, o lege, votata de toate grupurile parlamentare, prin care se acorda amnistie fiscala acestor atat de creativi “antreprenori”. Presedintele tarii, surprinzator de repede, si fara sa uzeze de dreptul de a cere reexaminarea ei de catre Parlament, o promulga pe 18 ianuarie 2018. In urma cu 2 ani de zile, in urma unui control,Curtea de Conturi a obligat ANAF sa recalifice aceste operatiuni comerciale si sa recupereze diferentele de sume datorate bugetului ca impozit, respectiv de la 3 la 16%. Vorbim de un business de peste 1 miliard de euro anual. Asta ca sa intelegem dimensiunea prejudiciului creat bugetului de stat.

Evident si ANAF are o mare problema legata de proasta comunicare a masurilor fiscale,legata de digitalizare si informatizare.In 2013 a contractat un credit de 91 milioane dolari de la Banca Mondiala pentru informatizare.Evident ca nu s-a facut nimic.S-au cheltuit bani doar pentru consultanta.ANAF ramane o institutie superbirocratizata si ineficienta.Avem cel mai mic grad de colectare a veniturilor bugetare din Europa.Sub 30% din PIB.In loc sa avem o strategie si o politica fiscala predictibila si coerenta,improvizam si luam masuri deloc fundamentate pe un studiu de impact.Retragem formularul 600 pentru ca nu e productiv sa te lupti cu presa si mafia imobiliara si-l inlocuim cu impozitul pe gospodarii.Daca ANAF are probleme sa proceseze in timp util 210 000 formulare, cum o sa se descurce cu 8 milioane de declaratii aferente tot atator gospodarii? O sa apelam la cei 35 000 de consultanti fiscali ai lui Dragnea. Doar ca in Romania sunt autorizati la acest moment doar vreo 5000.Admitem,ipotetic,ca avem numarul necesar de consultanti,avem o estimare a costurilor de retribuire a acestor specialisti? Daca punem un salariu brut de 10000 lei, vorbim de 350 milioane lei pe luna si 4,2 miliarde lei pe an.Mai mare daraua decat ocaua. Nu mai punem la socoteala ca intro gospodarie sunt cel putin 2 membrii care realizeaza venituri, ca trebuie avute in vedere la determinarea impozitului pe gospodarie si deductibilitatile fiscale legate de scoala copiilor, sanatate, utilitati, asigurari etc.Deci si aceasta masura va trece la categoria propuse si uitate.Dar asta nu rezova si problema bugetului de stat care in mod just are nevoie de venituri pentru a putea finanta la randul lui nevoile statului si ale cetatenilor.

Remus Borza – deputat independent