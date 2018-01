Deputatul Eugen Neata, aproape de oameni, de administratiile locale si primari, in fiecare zi!

In aceasta perioada, mi-am propus sa ma deplasez in teritoriu, sa aflu problemele administratiilor publice locale, sa imi ofer sprijinul si ajutorul primarilor din judet.

Pentru ca am o responsabilitate si o datorie mare fata de cei care au avut incredere in mine si mi-au acordat votul, vreau sa contribui la rezolvarea problemelor din localitatile judetului.

Una din cele mai mari datorii o am fata de parinti si profesori. Ei sunt oamenii care mi-au fost tot timpul aproape, m-au indrumat si au contribuit la formare mea ca om.

De aceea, am ales sa petrec o zi alaturi de aceste persoane minunate, care locuiesc in cea mai frumoasa comuna, comuna mea natala -Stoilesti.

Am strabatut alaturi de primarul Florin Ionescu, satele din Stoilesti. Am revazut persoane dragi mie, am stat de vorba, mi-au spus cum se descurca si cat de multumiti sunt de primarul Florin.

Sunt foarte multe lucruri care trebuie rezolvate, iar acestea atarna pe umerii primarului. Vreau sa stie ca nu este singur. Are sprijinul meu in toate proiectele pe care vrea sa le realizeze.

Florin Ionescu este primarul care a reusit sa dezvolte localitatea. A introdus apa curenta, a asfaltat drumurile si are in derulare o serie de proiecte, astfel incat oamenii din Stoilesti sa poata trai decent. Este preocupat in permanenta sa exceleze si asta se vede prin proiectele finalizate. Mi-a spus ce si-a propus pentru acest an: continuarea dezvoltarii localitatii si gasirea unor solutii pentru asigurarea locurilor de munca oamenilor din comuna. Un prim pas este facut prin parteneriatul cu firma Faurecia.

Il asigur de tot sprijinul meu si am convingerea ca impreuna vom realiza lucruri bune pentru comuna noastra!

Oamenilor minunati din Stoilesti le transmit ca voi ramane la fel de activ in Parlamenul Romaniei, aproape de ei si preocupat pentru rezolvarea problemelor ridicate de ei!

Deputat PSD de Valcea, Eugen Neata